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بعد جائزة التميز الحكومي.. القومي للجودة: المواطن خدمة متميزة (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:12 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن الدهشان، مستشار المعهد القومي للجودة، إن الدولة تريد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ومعايير الجودة والتميز، وهو ما سيتحقق من خلال جوائز التميز الوظيفي، حيث أنها ستخلق نوع من أنواع المنافسة.

وأشار "الدهشان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك 3700 شخص تم تدريبهم على معايير التميز الحكومي، موجها التحية لدولة الإمارات لمشاركتها الحكومة المصرية في تطبيق التميز الحكومي.

وأكد أن الدولة تعمل على تنفيذ النظام الإداري الكفء، وتتجه نحو التميز الوظيفي، مشيدا بإعلان رئيس الوزراء بأن جائزة التميز الحكومي ستكون إلزامية على كل الجهات الحكومية، حيث أن ذلك سيؤدي إلى وجود حالة من الحراك والمنافسة بين الأجهزة الحكومية، معلقا أن المواطن في مصر يستحق أن يحصل على خدمة مميزة.
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الكلمات المفتاحية

جائزة التميز الحكومي الليوم الجمعه أخبار مصر

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