بعد جائزة التميز الحكومي.. القومي للجودة: المواطن خدمة متميزة (فيديو)

قال الدكتور أيمن الدهشان، مستشار المعهد القومي للجودة، إن الدولة تريد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ومعايير الجودة والتميز، وهو ما سيتحقق من خلال جوائز التميز الوظيفي، حيث أنها ستخلق نوع من أنواع المنافسة.





وأشار "الدهشان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن هناك 3700 شخص تم تدريبهم على معايير التميز الحكومي، موجها التحية لدولة الإمارات لمشاركتها الحكومة المصرية في تطبيق التميز الحكومي.



