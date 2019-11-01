عقوبات أمريكية جديدة علي قطاع البناء في إيران

وانسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق عام 2015، الذي وافقت فيه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.

وقامت الإدارة الأمريكية منذ ذلك الحين باستعادة وتشديد العقوبات الأمريكية لمحاولة إجبار إيران على التفاوض على صفقة أوسع من شأنها أن تحد من برنامج الصواريخ البالستية والأنشطة الإقليمية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية مايك بومبو قرر أن قطاع البناء الإيراني يخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، والذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية أجنبية.ونتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة، والجرافيت، والفحم، والبرمجيات لدمج الأغراض الصناعية سيكون عرضة للعقوبة إذا كانت المواد ستُستخدم في قطاع البناء الإيراني، حسبما ذكرت الإدارة في ورقة حقائق.في قرار ثانٍ، حدد "بومبيو" أربعة "مواد استراتيجية" تستخدم فيما يتعلق ببرامج الصواريخ النووية أو العسكرية أو الباليستية، مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات.وحددت ورقة الحقائق المواد على النحو التالي: "أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ 304L ؛ رقائق النحاس المنغنيز MN40، رقائق النحاس المنغنيز MN70، والفولاذ المقاوم للصدأ CrNi60WTi ESR + VAR (الكروم، النيكل، 60 في المائة من التنجستن، والتيتانيوم).وفي بيان منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورجتوس إن القرارات أعطت واشنطن القدرة على "منع إيران من الحصول على مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات وبرامج انتشاره".وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية لجعل من الصعب على إيران تطوير سلاح نووي.وستسمح إدارة ترامب للعمل بالمضي قدمًا بإصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI).وكان من المقرر انتهاء صلاحية الإعفاءات يوم الثلاثاء ولكن تم تمديدها بواسطة بومبيو لمدة 90 يومًا أخرى. لم يتم الإعلان عن الامتدادات حتى يوم الخميس.وجادل منتقدو الاتفاقيات النووية، بما في ذلك حلفاء ترامب مثل السيناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس وتوم كوتون من أركنساس، ومنذ فترة طويلة بأنه يجب إلغاء الإعفاءات لأنها تمنح إيران إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.وقال كروز والسناتور ليندسي جراهام في بيان "هذه مخيبة للآمال وفقدت فرصة أخرى لتدمير الاتفاق النووي الكارثي بين أوباما وإيران مرة واحدة وإلى الأبد."وأضاف: "على الرئيس ترامب أن يأمر إدارته على الفور بالتوقف عن إصدار إعفاءات نووية مدنية".وقالوا: "إنهم سيدفعون قريبًا التشريع "لعكس هذا القرار المضلل".