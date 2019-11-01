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هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:11 م
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بوابة الفجر
أبورية حسين
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اجتمع الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع المهندس يسرى عتلم المدير التنفيذى لاكاديمية هواوى، بمقر الاكاديمية بالقرية الذكية بالقاهرة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات دارت حول مبادرة بنك القدرات المتميزة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (iTB)، ورغبة الاكاديمية انشاء فرع لها بالحرم الجامعي، حضر اللقاء احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة، المهندسة اسماء سراج الدين رئيس قطاع التدريب، والمهندس مصطفى الجوهرى مدير التطوير الاكاديمى بشركه هواوى.

وقال رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز إن فكرة انشاء الاكاديمية تهدف الي دعم المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدا علي فتح ابواب الجامعة لاي افكار من شأنها تدعيم وصقل الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل، موضحا ان الهدف ليس فقط التدريب بل تعدي ذلك الي الطموح في توفير الاف فرص عمل في كبري شركات هذا المجال.

وقال المهندس يسري علتم إن اكاديمية هواوي سوف تعمل مع الجامعة علي المشاركة في بناء قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، حيث انها تعمل على جعل مصر مركز التميز وبنك لمواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، إلى جانب بناء حلقة وصل بين القدرات المتميزة وسوق العمل.

وأضافت المهندسة اسماء سراج الدين رئيس قطاع التدريب بشركة هواوي، ان الأكاديمية تمنج 3 مستويات من الشهادات، وذلك من خلال نظامها الرائد لتطوير المواهب ومعايير إصدار الشهادات، حيث انها تسعى لتطوير جيل كامل من المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العصر الرقمي، بالاضافة الي بناء نظام يساعد في دعم المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
- Huawei Certified ICT Associate (HCIA)
- Huawei Certified ICT Professional (HCIP)
- Huawei Certified ICT Expert (HCIE)

من الجدير بالذكر ان اكاديمية هواوي سوف تعقد بالجامعة في منتصف الشهر الحالي، لقاء مفتوح لاعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعريف بانواع البرامج التدريبية التي تنفذها والمنح التي تقدمها.
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
هواوي تبحث مع رئيس جامعة سوهاج إنشاء أكاديمية للتدريب (صور)
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