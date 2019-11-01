تشييع جثامين ضحايا حريق قطار باكستان





تجمع أقارب المفجوعين بحادث حريق قطار مزدحم في باكستان اليوم الجمعة، في أول جنازات بعض الأشخاص الـ73 الذين قُتلوا، حيث كان العديد من الضحايا من سكان بلدة واحدة.واحتشد أفراد من أسرهم من مبنى حكومي في ميربوركاس مساء أمس الخميس، حيث بدأت أول جثث مغطاة بقطعة قماش بيضاء في الوصول بسيارة الإسعاف من موقع الكارثة.وبعد صلاة الصباح، مع مشاهدة النساء من على أسطح المنازل القريبة، حضر أكثر من مائة رجل الجنازة الأولى - لميكانيكي سيارات يدعى محمد سليم، الذي كان في أواخر الأربعينيات من عمره.كما أقيم في مسجد بسم الله، الذي غادر منه 42 حاجًا على الأقل للركوب على متن القطار قبل يوم واحد.ويقول المسؤولون، إنه بينما كان بعض ركاب القطار يطبخون وجبة الإفطار حول الفجر أمس الخميس، انفجرت اثنتان من أسطوانات الغاز، مما أدى إلى اشتعال النار في ثلاث عربات أثناء مرور القطار بالقرب من رحيم يار خان، في إقليم البنجاب.ومات 73 شخصًا على الأقل، بعضهم بعد قفزهم من النوافذ في القطار الذي لا يزال يتحرك هربًا من الحريق.وقد عثر مسؤولو الإنقاذ، على جثث وبعض الركاب المصابين على امتداد مسار طوله كيلومترين.وكان القطار خدمة سريعة يوميًا بين مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية وروالبندي، المتاخمة لإسلام أباد، حيث يمكن أن تصل القطارات على هذا الطريق بسرعة تصل إلى 110 كيلومترات (68 ميلًا) في الساعة، قالت وسائل الإعلام المحلية، إن السرعة ربما ساعدت في تأجيج النيران.كما سمح للصحفيين داخل الجزء الداخلي للعربات في وقت مبكر من اليوم الجمعة، يبدو أن الحريق قد أحرقهم بالكامل، مع عدم وجود مساحة مرئية تقريبًا ولم تكن سوداء ومتفحمة.وقال عطا الله شاه نائب مفوض البلدة لوكالة فرانس برس، إن أحدهم - العربة رقم 12 - كان يحمل أساسا من ميربورخاس.وقال "لم يحدث مثل هذا الحادث المأساوي لميربورخاس"، وقال إنه تم التأكد من أن ثماني جثث من سكان البلدة.وكان 24 من سكان ميربورخاس من بين المصابي، وقال إن 40 آخرين على الأقل ما زالوا مفقودين.كما قال المسؤولون في رحيم يار خان، إن العديد من الجثث متفحمة إلى درجة يصعب التعرف عليها ويجب تحديدها من خلال اختبار الحمض النووي - وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى شهر واحد.وقال شاه، إن الحكومة كانت ترتب لإرسال أسر المفقودين من ميربورخاس إلى المستشفى في رحيم يار خان حيث تم نقل الجثث.وتم إغلاق مدينة ميربورخاس، التي يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة، وتحيط بها المزارع وبساتين المانجو، إلى حد كبير اليوم الجمعة بسبب إغلاق الشركات في الحداد.وقال محمد أنور، مدير مدرسة حكومية يبلغ من العمر 57 عامًا لوكالة فرانس برس في مسجد بسملة، "هؤلاء كانوا أشخاصًا لا يمكننا أن ننساهم أبدًا".وقال إن من بين المفقودين ابن أخته، وكذلك إمام المسجد، كان معظم الذين غادروا المسجد يعرفون بعضهم البعض أو يعيشون في مكان قريب.كما جاء ياور حسين إلى مكتب نائب المفوض خلال الليل على أمل العثور على شقيقه محسن، 20 عامًا.وكان الشاب البالغ من العمر 23 عامًا وهو يمسك صورة لشقيقه، وصف مسرعا للمنزل بعد سماعه بالحادث.وتعد حوادث القطارات شائعة في باكستان، حيث شهدت السكك الحديدية عقودًا من الانخفاض بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار.ومن المفترض حظر اسطوانات الغاز في القطارات، قال وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ رشيد أحمد يوم الخميس إنه كان "من الخطأ" السماح للاسطوانات على متن السفينة، وقد أمر رئيس الوزراء عمران خان بإجراء تحقيق.وقال بعض الشهود لوسائل الإعلام المحلية إن الحريق لم يبدأ على الإطلاق في الأسطوانات، بل بسبب خطأ ما في القطار.كما تم تحويل القطار يوم الخميس الماضي لنقل الحجاج إلى "Tablighi Ijtema" السنوية، أحد أكبر التجمعات الدينية في باكستان، والتي ترى ما يصل إلى 400000 شخص ينزلون في قرية خيام خارج لاهور لعدة أيام للنوم، والصلاة وتناول الطعام معًا.