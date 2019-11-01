"صباحكم أخضر".. عمرو سعد: أحنا بنتغير لما نظرتنا لحياتنا بتتغير

لم يصرح الفنان عمرو سعد بأي تعليق أو تصريح، بعد انتشار خبر انفصاله عن زوحته السابقة شيماء فوزي، ولكنه يشارك هذه الأيام متابعيه، بصور من يومياته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





نشر عمرو سعد صوره له منذ ساعات، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلا: "صحيح أننا بنتغير لما حياتنا بتتغير، وأحنا بنتغير لما نظرتنا لحياتنا بتتغير، صباحكم أخضر".



في سياق ذاته أعلنت شيماء فوزي زوجة عمرو سعد السابقة، خبر انفصالها عن عمرو سعد، من خلال حسابها الخاص، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قالت: " أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".



تزوج عمرو وشيماء فوزي في عام ٢٠١٢، وذلك بعد قصة حب طويلة، ودائما ما كان يحرص على تواجدها معه في جميع المناسبات الرسمية.





آخر أعمال الفنان عمرو سعد، هو فيلم "حملة فرعون"، الذي تم طرحه في موسم عيد الأضحى المبارك، وحققق الفيلم نجاحا كبيرا، وذلك لمشاركة في كوكبة من أكبر النجوم، أبرزهم محمود عبد المغني، روبى، محمد لطفي، حمدي الميرغني، مايك تايسون، رامز أمير.



وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى المشهور بفرعون، الذي يتولى إدارة أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويتم خطف ابنه، ويضطر إلى الذهاب إلى سوريا لكي يقوم بتحرير ابنه.



