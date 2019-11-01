رسالة جروس لجماهير الأهلي

أعرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عن سعادته بعد تحقيق فوزه الأول مع ناديه بعد عودته مجددا.



جروس يثني على أداء لاعبيه أمام اتحاد جدة



وأثنى جروس على أداء لاعبيه خلال مباراة اتحاد جدة، والتي أقيمت مساء أمس ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.



جروس يكشف أسباب الفوز بالديربي



وقال جروس، في تصريحات صحفية: "أمر عظيم أن أفوز بمباراة الديربي بعد فترة وجيزة للغاية من العودة إلى الفريق، أشكر الجماهير على دعمهم لنا خلال اللقاء".



وأضاف: "اللاعبون شعروا بالمسؤولية وكان لدينا رغبة افتتاح التسجيل، قلت لهم إن الاتحاد⁩ إذا تأخر صعب عليه العودة وهو ما تحقق".



وتابع: "الناحية البدنية تتأثر بسبب الرطوبة ولذلك هناك تعليمات للاعبين بأن يعتادوا على الأجواء والتحركات بشكل جيد في الملعب، وهو ما التزموا به".



وأتم: "أشركت اللاعب محمد آل فتيل لأني واثق في قدراته، لا سيما أن الاتحاد أشرك عناصر هجومية في الشوط الثاني من المباراة".



الأهلي يفوز بديربي جدة ويقفز للوصافة



ونجح أهلي جدة في تحقيق الفوز على اتحاد جدة، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الملك عبدالله بالجوهرة المشعة، ويحقق ثلاث نقاط تضعه في المركز الثاني خلف الهلال، بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.