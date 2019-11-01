أسبوع رئاسي مكثف.. "السيسي" يفتتح مصنع الغازات الطبية ومؤتمر الاتصالات الراديوية

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، إذ افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، وافتتاح وتفقد مصنعي الغازات الطبية وفوق أكسيد الهيدروجين بالمقر الرئيسي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبى رواش، وعقد جلسة مباحثات مع هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، فضلاً عن اجتماع مع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن.





وفي مستهل نشاط الرئيس الأسبوعي، كلف السيسي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببذل أقصى الجهد في تحسين المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى بالاستثمار في القطاعات التي توفر فرص عمل للشباب، وبالتوسع والإسراع في استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة.





اجتماع مع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن

استقبل الرئيس السيسي، عددًا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، وأعرب الرئيس عن الترحيب باستضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، وهو الأمر الذي يعكس التعاون المتنامي والمشترك مع مصر، والذي تجسد في مشاركة الرئيس في الدورة الأخيرة لمؤتمر ميونخ للأمن فـي فبراير 2019، معربًا عن التطلع لأن تسفر مناقشات جلسات الاجتماع الحالي في القاهرة عن مقترحات بناءة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة والآخذة في التطور المتلاحق.





كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة، وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا في هذا الخصوص على أن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة دعمًا لمقومات الأمن والاستقرار الإقليمي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، مشيرًا إلى خصوصية الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وضرورة توصيفها على نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية.





افتتاح المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

افتتح الرئيس السيسي، المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن البشرية عبر العصور المختلفة نمت وتطورت، ونحن كشعوب نقبل ذلك التطور ونستفيد من إيجابياته، موضحا أن هذا المؤتمر يعكس كيف تتطور الحضارة المصرية، كما تمنى الرئيس السيسي للمشاركين الاستمتاع بجو ومناخ شرم الشيخ.





والتقط الرئيس السيسي، الصورة التذكارية مع منظمي وضيوف المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس الاتحاد الدولي لتكنولوجيا الاتصالات.





بحث تحديات المنطقة وسبل مواجهتها

وعقد الرئيس السيسي، اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات على الصعيد الخارجي من بينها تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.





مباحثات مع وزير خارجية ألمانيا

واستقبل السيسي، هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأمني، حيث رحب الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معربًا عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات في ضوء التحسن المستمر لمناخ الأعمال، بينما أشار الوزير الألماني إلى متابعة بلاده للنجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية، معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصًا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر.





وتطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية، كما تم التطرق أيضًا لآخر مستجدات الأزمة السورية، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.





افتتاح وتفقد مصنعي الغازات الطبية وفوق أكسيد الهيدروجين

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام الأسبوع، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم (3) ومصنع فوق اكسيد الهيدروجين تركيز(50 %) بالمقر الرئيسي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبى رواش والتي تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الإستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.





وتفقد الرئيس المشروعات الجديدة يرافقه عدد من شباب الجامعات الذين قاموا بازاحة الستار إيذانًا بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية، ثم استمع الرئيس اللى شرح مفصل على ماكيت المصنع وقام بالمرور على غرفة التحكم للمصنع وغرفة المعدات ثم تفقد المنطقة الخارجية لمصنع الغازات الطبية والصناعية. كما انتقل الرئيس السيسي لافتتاح مصنع فوق أكسيد الهيدروجين أعقبها المرور على غرفة التحكم وإعطاء إشارة بدء تشغيل المصنع وتابع شرحًا للعملية الإنتاجية لمصنع فوق أكسيد الهيدروجين ثم المرور على وحدة التعبئة واختتم الرئيس الجولة بالتقاط صورة تذكارية مع العاملين بالشركة.



