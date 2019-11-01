تحمل سياح أمريكان.. التفاصيل الكاملة لحريق مركب سفاري بمرسى علم

قال مصدر طبى رفيع المستوى إن جميع السياح اللذين تم إنقاذهم فى حريق مركب سفارى شمال مرسى علم بحالة جيدة وعددهم 18 سائح وأغلبهم من الجنسية الأمريكية والباقى من جنسيات مختلفة حيث فقدوا جوزات السفر خلال الحريق وتم نقلهم إلى إحدى فنادق المدينة بجانب 12 طاقم المركب وتتولى حاليا النيابة العامة التحقيق.





كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر اخطار لاندلاع حريق بمركب سفارى يدعى "سوزانا" بالكيلو 45 شمال مرسى علم وأسفر الحريق عن مصرع سائحة امريكيه وإنقاذ باقى السياح وطاقم المركب وعددهم 18 سائح من جنسيات مختلفة أغلبهم أمريكان.



