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تحمل سياح أمريكان.. التفاصيل الكاملة لحريق مركب سفاري بمرسى علم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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قال مصدر طبى رفيع المستوى إن جميع السياح اللذين تم إنقاذهم فى حريق مركب سفارى شمال مرسى علم بحالة جيدة وعددهم 18 سائح وأغلبهم من الجنسية الأمريكية والباقى من جنسيات مختلفة حيث فقدوا جوزات السفر خلال الحريق وتم نقلهم إلى إحدى فنادق المدينة بجانب 12 طاقم المركب وتتولى حاليا النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر اخطار لاندلاع حريق بمركب سفارى يدعى "سوزانا" بالكيلو 45 شمال مرسى علم وأسفر الحريق عن مصرع سائحة امريكيه وإنقاذ باقى السياح وطاقم المركب وعددهم 18 سائح من جنسيات مختلفة أغلبهم أمريكان.

وكشف مصدر أن المركب كان عائدا من رحلة سفارى استغرقت أسبوع جنوب البحر الأحمر وكان متجها إلى ميناء بورت غالب فى اخر أيام الرحلة المقرر لها اليوم ولكن فوجئ طاقم المركب بنيران تصعد من غرفة المدن لم يتحدد مصدرها حتى الآن ولكن كانت النيران شديدة وسرعان ما بدأ طاقم المركب فى اخلائة بسرعة لإنقاذ السياح وتم بالفعل إنقاذهم إلا حالة واحدة سائحة لقت مصرعها.
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مصرع سائحة شمال مرسى علم سياح أمريكان بالبحر الأحمر أخبار مصر

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