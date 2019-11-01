Advertisements
تحمل سياح أمريكان.. التفاصيل الكاملة لحريق مركب سفاري بمرسى علم
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:38 ص
Advertisements
محمد طه
Advertisements
قال مصدر طبى رفيع المستوى إن جميع السياح اللذين تم إنقاذهم فى حريق مركب سفارى شمال مرسى علم بحالة جيدة وعددهم 18 سائح وأغلبهم من الجنسية الأمريكية والباقى من جنسيات مختلفة حيث فقدوا جوزات السفر خلال الحريق وتم نقلهم إلى إحدى فنادق المدينة بجانب 12 طاقم المركب وتتولى حاليا النيابة العامة التحقيق.
كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر اخطار لاندلاع حريق بمركب سفارى يدعى "سوزانا" بالكيلو 45 شمال مرسى علم وأسفر الحريق عن مصرع سائحة امريكيه وإنقاذ باقى السياح وطاقم المركب وعددهم 18 سائح من جنسيات مختلفة أغلبهم أمريكان.
وكشف مصدر أن المركب كان عائدا من رحلة سفارى استغرقت أسبوع جنوب البحر الأحمر وكان متجها إلى ميناء بورت غالب فى اخر أيام الرحلة المقرر لها اليوم ولكن فوجئ طاقم المركب بنيران تصعد من غرفة المدن لم يتحدد مصدرها حتى الآن ولكن كانت النيران شديدة وسرعان ما بدأ طاقم المركب فى اخلائة بسرعة لإنقاذ السياح وتم بالفعل إنقاذهم إلا حالة واحدة سائحة لقت مصرعها.
Advertisements