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الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ عن مران الأمس

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:16 ص
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أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
علي نبوي
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كشفا الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب غياب أحمد الشيخ ، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن المران أمس الخميس بمعسكر الفريق في الإمارات، وقال إن اللاعب عانى من حالة إجهاد عام حالت دون مشاركته في المران .



وخاض أحمد الشيخ تدريبات تأهيلية في صالة «الجيم» بالفندق الذي يُقيم فيه الأهلي بالإمارات.



وكان الأهلي قد وصل الإمارات عصر أمس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة.



وخاض الفريق مرانه الأول بالإمارات مساء أمس على ملعب شباب أهلي دبي في منطقة العوير واستمر قرابة 60 دقيقة.

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الكلمات المفتاحية

الكرة الاهلي أحمد الشيخ

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