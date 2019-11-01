Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ريال مدريد يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن اللقاء الأول مع زيدان

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
Advertisements
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف رودريجو جوس نجم ريال مدريد عن اللاعب الذي يعد مصدر إلهام له في الريال في الفترة السابقة والحالية.

نجم ريال مدريد يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن اللقاء الأول مع زيدان

وقال رودريجو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم: "كاسيميرو بلا شك. رؤيته يعمل بجد كما يفعل ، بعد أن حقق كل ما حققه بالفعل في حياته المهنية ، هو مثال يحتذى به. أنه قائد ، إنه لاعب مهم جداً. أعتقد أن كاسيميرو ساعد في تغيير الصورة اللاعب البرازيلي الذي يُعتبر "كسولاً".

وتابع:" لقد تأقلمن مع ريال مدريد 100% ، المدينة رائعة وأنا في النادي الأفضل في العالم ، لقد كان أمراً سهلاً".

وأضاف: "فكرتي هي عدم الاستسلام ابداً ، اريد البقاء هنا والقتال ، انا في ريال مدريد النادي الافضل في العالم! من يرغب بالرحيل من هنا؟".

واختتم رودريجو بالحديث عن زيدان قائلا: "لم أكن أعرفه من قبل لأنه عندما جئت لمقابلة النادي العام الماضي ، لم يكن هناك. عندما قابلته هذا الموسم بدأت أرتجف ، كان يعاملني دائمًا بشكل رائع وتعلمت منه كثيرًا. في بداية الموسم ، أُصبت وشعرت بالاكتئاب تقريبًا.




Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق من الرياح والشبورة المائية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مغادرة برشلونة.. تشافي سيمونز يعيد تكرار سيناريو نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وادي دجلة يصدم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التوصل إلى الجاني في حريق مجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا

منذ نصف ساعة

الأهلي يصدم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:11 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

الأهلي يصدم بيراميدز

09:25 ص

وادي دجلة يصدم الزمالك

07:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status