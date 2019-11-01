كشف رودريجو جوس نجم ريال مدريد عن اللاعب الذي يعد مصدر إلهام له في الريال في الفترة السابقة والحالية.





نجم ريال مدريد يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن اللقاء الأول مع زيدان





وقال رودريجو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم: "كاسيميرو بلا شك. رؤيته يعمل بجد كما يفعل ، بعد أن حقق كل ما حققه بالفعل في حياته المهنية ، هو مثال يحتذى به. أنه قائد ، إنه لاعب مهم جداً. أعتقد أن كاسيميرو ساعد في تغيير الصورة اللاعب البرازيلي الذي يُعتبر "كسولاً".





وتابع:" لقد تأقلمن مع ريال مدريد 100% ، المدينة رائعة وأنا في النادي الأفضل في العالم ، لقد كان أمراً سهلاً".





وأضاف: "فكرتي هي عدم الاستسلام ابداً ، اريد البقاء هنا والقتال ، انا في ريال مدريد النادي الافضل في العالم! من يرغب بالرحيل من هنا؟".





واختتم رودريجو بالحديث عن زيدان قائلا: "لم أكن أعرفه من قبل لأنه عندما جئت لمقابلة النادي العام الماضي ، لم يكن هناك. عندما قابلته هذا الموسم بدأت أرتجف ، كان يعاملني دائمًا بشكل رائع وتعلمت منه كثيرًا. في بداية الموسم ، أُصبت وشعرت بالاكتئاب تقريبًا.















