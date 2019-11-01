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النشاط الصناعي الصيني يسجل أعلى مستوى منذ 2017

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
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مصنع صيني
مصنع صيني
وكالات
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تجاوز النشاط الصناعي الصيني توقعات المحللين، ليسجل أعلى مستوى منذ 2017، حيث كشفت بيانات مؤشر "كاسين" لمديري المشتريات الصناعي اليوم الجمعة أنه سجل مستوى 51.7 نقطة في أكتوبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ فبراير2017، مقابل مستوى 51.4 نقطة في سبتمبر.


وأظهرت البيانات أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة ارتفع لأعلى مستوى منذ يناير من عام 2013.

كما أشارت البيانات إلى أن مؤشر الصادرات الجديدة سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2018.

ومع ذلك فأن بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين أظهرت أمس أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انكمش مسجلاً 49.3 نقطة خلال أكتوبر، ومقابل توقعات بأن يسجل 49.9 نقطة خلال الشهر الجاري.

واستقر اليوان أمام الدولار عند 7.0390 يوان.
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الكلمات المفتاحية

مصنع صيني مؤشر كاسين توقعات المحللين النشاط الصناعي

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