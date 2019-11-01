ننشر حالة الطقس اليوم 1 نوفمبر 2019 في مصر.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 1-11-2019 في مصر، وقالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على شمال مصر حتى شمال الصعيد، وتابعت أن طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب الصعيد في النهار ومائل للبرودة في الليل.





شبورة مائية كثيفة في طقس اليوم





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية تقل صباحا على شمال الجمهورية، كما تكون الشبورة كثيفة على بعض المناطق المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





درجات الحرارة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 في محافظات ومدن مصر





وأصدرت الأرصاد بيان عن درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ونستعرض معكم فيما يلي جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة مناطق مصر:





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 20 27 شبين الكوم 19 26 طنطا 19 26 دمنهور 17 25 الإسكندرية 16 25 بلطيم 16 25 مطروح 16 26 السلوم 17 27 سيوة 21 28 بورسعيد 21 25 دمياط 20 25 الزقازيق 18 26 الإسماعيلية 16 27 السويس 17 26 العريش 18 25 رفح 16 24 رأس سدر 18 28 نخل 13 23 نويبع 22 28 طابا 18 24 كاترين 7 22 الطور 17 27 شرم الشيخ 23 29 الغردقة 20 31 مرسى علم 21 29 الفيوم 19 28 بني سويف 18 28 المنيا 17 27 أسيوط 16 28 سوهاج 15 28 قنا 16 29 الأقصر 17 30 أسوان 17 31 أبو سمبل 18 32 الوادي الجديد 19 31 شلاتين 21 30 أبو رماد 21 29 حلايب 23 27 رأس حدربة 22 27