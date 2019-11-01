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ننشر حالة الطقس اليوم 1 نوفمبر 2019 في مصر.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:53 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 1-11-2019 في مصر، وقالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على شمال مصر حتى شمال الصعيد، وتابعت أن طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب الصعيد في النهار ومائل للبرودة في الليل.

شبورة مائية كثيفة في طقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية تقل صباحا على شمال الجمهورية، كما تكون الشبورة كثيفة على بعض المناطق المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 في محافظات ومدن مصر

وأصدرت الأرصاد بيان عن درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، ونستعرض معكم فيما يلي جدول عن درجات الحرارة اليوم في كافة مناطق مصر:

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2027
شبين الكوم1926
طنطا1926
دمنهور1725
الإسكندرية1625
بلطيم1625
مطروح1626
السلوم1727
سيوة2128
بورسعيد2125
دمياط2025
الزقازيق1826
الإسماعيلية1627
السويس1726
العريش1825
رفح1624
رأس سدر1828
نخل1323
نويبع2228
طابا1824
كاترين722
الطور1727
شرم الشيخ2329
الغردقة2031
مرسى علم2129
الفيوم1928
بني سويف1828
المنيا1727
أسيوط1628
سوهاج1528
قنا1629
الأقصر1730
أسوان1731
أبو سمبل1832
الوادي الجديد1931
شلاتين2130
أبو رماد2129
حلايب2327
رأس حدربة2227

بيان الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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