مي عمر الليلة مع "عم شكشك" على mbc مصر

تحل النجمة الشابة مي عمر، ضيفة على "عم شكشك" في حلقة البرنامج الكوميدي الساخر "شكشك شو"، الذي تواصل شبكة قنوات MBC مصر عرضه إسبوعياً في تمام الثامنة من مساء كل جمعة





ويُقدمه الفنان الشاب مُصطفي خاطر، مُتقمصاً شخصية "عم شكشك" التي برع فيها خلال عروض مسرح مصر، ويُمثل "عم شكشك" خلال حلقات البرنامج الجديد طقوس الحياة اليومية داخل إحدي الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور "شيخ الحارة" وكبيرها، مما يُضفي على السهرة أجواء من المرح، وتشمل الحلقة أيضاً فقرات وإسكتشات تمثيلية ومُفاجآت ساخرة تُناقش مُختلف الأفكار والقضايا الموجودة في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأٍسرة.





إثارة مي عمر للجدل بملابس مثيرة مع زوجها المخرج محمد سامي





احتلت الفنانة مي عمر، منذ شهر رقم 2 في محرك البحث جوجل وذلك بعد ظهوها مع زوجها المخرج محمد سامي، بعد مشاركته لفيديو لهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" في اليونان وظهرت بفستان إغريقي طويل باللون البيج مكشوف الصدر، وعاري الكتفين، ويوجد على منطق الوسط حزام ذهبي.



ووتألقت "عمر" أيضًا ببعض الإكسسوارات العصرية والتى منحتها إطلالة كاملة، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها وعليه "توكة" على شكل ورقة شجرة.



بينما علق "سامي" قائلًا: "مفاجاءة رهيبة "ميوشة" بالزي اليوناني... معرفش لقتها فاجاءة أشترت فستان إغريقي وقررت بأننا في اليونان تكون الفناة الإغريقية.



وأنهالت التعليقات عليهما بالأعجاب على ذوق الفنانة مي عمر في إختيار الفستان وتصميمة.



وظهرت الفنانة مي عمر، في الآونة الأخيرة بإطلالات مثيرة أحدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيل ميديا، وكانت دائما ماتظهر دائمًا مع زوجها المخرج محمد سامي، ولعل أخرها في اليونان وأيضًا في مهرجان الجونة، ويرصد الفجر الفني 10 فساتين للفنانة مي عمر أحدثه جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





