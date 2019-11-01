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موعد مباراة باريس سان جيرمان وديجون بالدوري الفرنسي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:57 ص
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باريس سلن جيرمان
باريس سلن جيرمان
محمد جمال
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يستضيف ملعب جاستون بفرنسا مباراة سهلة لفريق باريس سان جيرمان عندما يحل ضيف علي ديجون صاحب المركز الأخير علي ملعبه ووسط جماهيره ضمن مبلريات الجولة ال 12 من بطولة الدوري الفرنسي، في لقاء سيقوده الحكم رودى بوكوت، ويسعي البي اس چي للفوز خلال اللقاء وتعزيز تصدره للدوري الفرنسي، بينما سيحاول ديجون تحقيق نتيجة إيجابية لتحسبن موقعهم بجدول الدوري الفرنسي.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وديجون بالدوري الفرنسي

يستضيف ملعب جاستون مباراة باريس سان جيرمان وديجون ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي ، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وديجون بالدوري الفرنسي

ستذاع مباراة باريس سان جيرمان وديجون ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي ، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 6 الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي.

 

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان أمام ديجون بالدوري الفرنسي

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع : باريديس، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات

خط الوسط : ماركينيوس، فيراتى، هيريرا

خط الهجوم : كيليان مبتبي، ماورو إيكاردى، دى ماريا

 

ويسعي فريق باريس سان جيرمان للفوز خلال اللقاء لتعزيز صدارته لجدول المسابقة والذي يحتل المركز الأول برصيد 27 نقطة، بينما فريق ديجون يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط، وكان باريس سان جيرمان قد فاز برباعية خلال المباراة السابقة علي أوليمبيك مارسيليا.

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