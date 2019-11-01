اسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-11-2019.. اللحم البلدى يستقر عند أدنى مستوياته في الاسواق





اسعار اللحوم اليوم في مصر





تراجعت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-11-2019، بنحو 10 % خلال الفترة الماضية لتعاود الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك التراجع في ظل توقعات بارتفاع اسعار اللحوم مرة اخرى بعد قرار لوقف وادرات اللحوم من السودان خلال الفترة الحالية بسبب انتشار وباء بين الماشية.





أسباب تراجع أسعار اللحوم





قالت شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم هبطت بسبب حالة الركود الشديدة في السوق، لافتًا إلى أن الدولة تدخلت بقوة في الآونة الأخيرة وجلبت عجول حية من السودان والبرازيل؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم، وننشر أسعار اللحوم في الاسواق كما يلي:









أسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-11-2019 في السوق المحلى اليوم





استقرت اسعار اللحوم في الاسواق المحلية عند معدلاتها المنخفضة حيث سجل سعر اللحوم الكندوز في الاسواق المحلية بين 110 وحتى 150 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، وسجل سعر كلو اللحم الكندوز ما بين 85 إلى 95 جنيها لأسعار اللحوم الكندوز والضأن.









اسعار اللحوم في محافظات الجمهورية اليوم





اختلفت اسعار اللحوم في المحافظات المختلفة حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز 100 و120 جنيهًا، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، بينما سجل سعر كيلو البفتيك 140 و150، وفرت الغرفة التجارية بكفر الشيخ عدد من الشوادر الخاصة ببيع اللحوم بأسعار مخفضة تناسب شريحة عريضة من الجمهور، وذلك في خطوة لمساعدة الموطنين على مستوى الجمهورية، وسجلت أسعار اللحوم في هذه الشودار كيلو اللحوم الجاموسي 60 جنيه ، والبتلو65جنيه ، والضأن 80 جنيه.









اسعار اللحوم المستوردة اليوم الجمعة





شهدت اسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-11-2019 حالة من الاستقرار في منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية، كما واصل سعر كيلو اللحم الكندوز استقراره في بعض المدن والمحافظات باستثناء القاهرة والجيزة ومنها مدينة مرسى مطروح وذلك عند مستوى 70 جنيها الكيلو للحوم الضأن، بينما تراوحت أسعار اللحوم البلدي في محافظة المنوفية ما بين 80 إلى 100 جنيه، بدلا من 130 جنيها.



