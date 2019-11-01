Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-11-2019.. اللحم البلدى يستقر عند أدنى مستوياته في الاسواق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:40 ص
Advertisements
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements

اسعار اللحوم اليوم في مصر 

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-11-2019، بنحو 10 % خلال الفترة الماضية  لتعاود الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك التراجع في ظل توقعات بارتفاع اسعار اللحوم مرة اخرى بعد قرار لوقف وادرات اللحوم من السودان خلال الفترة الحالية بسبب انتشار وباء بين الماشية.

أسباب تراجع أسعار اللحوم 

قالت شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم هبطت بسبب حالة الركود الشديدة في السوق، لافتًا إلى أن الدولة تدخلت بقوة في الآونة الأخيرة وجلبت عجول حية من السودان والبرازيل؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم، وننشر أسعار اللحوم في الاسواق كما يلي:


أسعار اللحوم اليوم  الجمعة 1-11-2019 في السوق المحلى اليوم

استقرت اسعار اللحوم في الاسواق المحلية عند معدلاتها المنخفضة حيث سجل سعر اللحوم الكندوز في الاسواق المحلية بين 110 وحتى 150 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، وسجل سعر كلو اللحم الكندوز ما بين 85 إلى 95 جنيها لأسعار اللحوم الكندوز والضأن.


اسعار اللحوم في محافظات الجمهورية اليوم

اختلفت اسعار اللحوم  في المحافظات المختلفة حيث  تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز 100 و120 جنيهًا، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، بينما سجل سعر كيلو البفتيك 140 و150، وفرت الغرفة التجارية بكفر الشيخ عدد من الشوادر الخاصة ببيع اللحوم بأسعار مخفضة تناسب شريحة عريضة من الجمهور، وذلك في خطوة لمساعدة الموطنين على مستوى الجمهورية،  وسجلت أسعار اللحوم في هذه الشودار  كيلو اللحوم الجاموسي 60 جنيه ، والبتلو65جنيه ، والضأن 80 جنيه.
 


اسعار اللحوم المستوردة اليوم الجمعة

شهدت اسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-11-2019 حالة من الاستقرار في منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية، كما واصل سعر كيلو اللحم الكندوز استقراره في بعض المدن والمحافظات باستثناء القاهرة والجيزة ومنها مدينة مرسى مطروح وذلك عند مستوى 70 جنيها الكيلو للحوم الضأن، بينما تراوحت أسعار اللحوم البلدي في محافظة المنوفية ما بين 80 إلى 100 جنيه، بدلا من 130 جنيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعبة القصابين اليوم الجمعة اللحوم المستوردة اسعار اللحوم المستوردة اسعار اللحوم اسعار الكندوز اسعار الضاني اسعار البتلو

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ يوم

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 9 ساعات

وادي دجلة يصدم الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق من الرياح والشبورة المائية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مغادرة برشلونة.. تشافي سيمونز يعيد تكرار سيناريو نيمار

منذ ساعة و 27 دقيقة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22-10-2019 .. تراجع مستمر في الأسواق

اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 23-10-2019 .. الأسواق تستقر في موسم الامطار

اسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-10-2019 .. والجملي يسجل 100 جنيهًا

اسعار اللحوم اليوم السبت 26-10-2019.. توقعات بارتفاع الاسعار قريبا

اسعار اللحوم اليوم الأحد 27-10-2019 في الأسواق .. استمرار انخفاض الاسعار في المحافظات

اسعار اللحوم اليوم الاثنين 28-10-2019 في الاسواق.. توقعات بارتفاع أسعار اللحم السودانى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:11 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

وادي دجلة يصدم الزمالك

07:21 ص

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status