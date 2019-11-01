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أستاذ طب نفسي يكشف كيفية التعامل مع الطاقة السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:50 ص
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الدكتور هاشم البحري
الدكتور هاشم البحري
نعيم يوسف
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قال الدكتور هاشم البحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن مرض الاكتئاب سيكون هو الأكثر إعاقة للإنتاجية والعمل، في 2025 على مستوى العالم، لافتا إلى أنه ينتشر بسرعة كبيرة.

ونصح "البحري"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المواطنين بالابتعاد عن الأسباب التي قد تؤدي إلى شحنهم بالطاقة السلبية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار السياسية السلبية.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه من الوارد أن يتعرض الإنسان لبعض الأمور والأنباء السيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يجب أن يكون لديه مخزون من الطاقة الإيجابية، موضحا أنه على المستوى الشخصي لديه لقاء أسبوعي مع أصدقائه يأخذ منه طاقة إيجابية.

ولفت إلى أن الإنسان يجب عليه أن ينام جيدًا، والمهم ليس هو عدد ساعات النوم ولكن المهم أن "يصحى شبعان من النوم"، مؤكدا أنه إذا تعرض الإنسان للحرمان من النوم لمدة يوم فإن هذا خطر على المخ، ويجعله "بيهيس"، ويحدث "لخبطة" في العقل.

وأشار إلى أن هذا قد لا ينطبق على بعض مرضى الاكتئاب الذين تساعدهم قلة النوم على التخلص من الاكتئاب.
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توك شو الطاقة السلبية التواصل الاجتماعي أخبار

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