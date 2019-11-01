وادي دجلة يصدم الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن تعثر المفاوضات بين الزمالك ووادي دجلة في الساعات الماضية بشأن صفقة انضمام محمد عبد العاطي إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت التقارير الصحفية أن مجلس إدارة وادي دجلة رفض الحصول على مليون دولار من أجل بيع عبد العاطي للزمالك متمسكا برفع قيمة الصفقة من أجل التفريط فى خدماته في يناير المقبل.





فى الوقت ذاته، طالب اليونانى تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة تعويض عبد العاطي في حالة رحيله بلاعب من الزمالك.





واشترط نادي وادي دجلة في مايو الماضي الحصول على 20 مليون جنيه مقابل التفريط في خدمات محمد عبد العاطي لاعب الفريق للزمالك خلال الموسم المقبل.





وجاء ذلك بعد المفاوضات التي قام بها مسئولو نادي الزمالك مع اللاعب والرغبة في الحصول على خدماته لكنه طلب من إدارة الأبيض بالعودة إلى نادي دجلة والتفاوض معه بسبب ارتباطه بعقد معهم وصعوبة إتخاذ أي قرار بدون موافقتهم.





ويحاول مسئولو الزمالك الضغط على نادي وادي دجلة لتخفيض الجانب المالي وضم اللاعب لإعجابهم الشديد بمستوى اللاعب الذي قدم أداء مميز مع الفريق الدجلاوي في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه.





وسبق وقام الزمالك بشراء أكثر من لاعب من صفوف دجلة في السنوات الماضية وآخرهم محمد حسن بداية الموسم الجاري لكن اللاعب لم يحصل على فرصته مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بسبب عدم قناعته به بشكل نهائي.



