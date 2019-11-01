باسل السيسي: "بوابة العمرة" سوف تجنب المواطنين التعرض للنصب

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن بوابة العمرة الإلكترونية عبارة عن نظام إلكتروني، الهدف منه تحقيق طفرة في خدمة المعتمرين بشكل عام، لتسهيل تعامل المواطن مع رحلة العمرة.





وأضاف "السيسي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن النظام به أسماء الشركات السياحية المرخص لها التعامل في رحلات العمرة الأمر الذي يجنب المواطن التعرض للنصب من قبل بعض الشركات.





ولفت نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن النظام الجديد سيكون به منافسة شديدة بين الشركات وتنوع الخدمات، كما سيتاح تطبيق على الهاتف المحمول يستطيع المعتمر التواصل من خلاله مع جميع المسئولين عن العمرة، وحل المشكلات التي تواجهه من خلال الهاتف المحمول.



