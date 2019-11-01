إبراهيموفيتش يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن حقيقة عودة زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي الكبير للدوري الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، والذي لعب في صفوف برشلونة الإسبانى وانتر ميلان وميلان بالدوري الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما قال اللاعب انه سيعود من جديد لإسبانيا.





إبراهيموفيتش يصدم جماهير الدوري الإسباني





وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد عرض فيديو له يقول فيه انه سيعود قريبا لإسبانيا ولكن كشفت التقارير الصحفية اليوم أن زلاتان أحبط جماهير الدوري الإسباني بعدما كان الجميع يتوقع عودته من جديد.





وأكد زلاتان في مقطع فيديو جديد انه كان يقصد الدعاية لإحدى شركات المراهنات في الدوري الإسباني وليس العوده من جديد، ويلعب حاليا إبراهيموفيتش مع فريق جالاكسي الأمريكي والذي يحاول الحفاظ عليه لمدة عام قادم، بعد العروض التي تصل للاعب حلال الفترة الحاليه.





وأشارت تقارير صحفية أن النجم السويدي يرغب فى ضمه كل من ميلان ونابولي بالدوري الإيطالي.



