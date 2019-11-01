بيل يقرب نجم توتنهام من ريال مدريد

إقترب رحيل الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ريال مدريد يرغب في ضم كين





وأكد موقع "لو سبورت 10" الفرنسي أن نادي ريال مدريد لازال يستهدف التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





صفقة هاري كين ستكلف مدريد





وأشارت الصحيفة أن صفقة ضم هاري كين ستكلف نادي ريال مدريد مبلغ ضخم في الصيف القادم خاصة وأن النادي صرف حوالي 200 مليون يورو الصيف الماضي ولكن لم يكن مبلغ كافي لحل مشاكل الفريق.





صفقة تبادلية بين توتنهام وريال مدريد





كما كشف موقع "دياريو جول" الإسباني أنه قد تكون هناك صفقة تبادلية ضخمه بين نادي ريال مدريد ونادي توتنهام في الفترة القادمة.





وذكر الموقع أن هذه الصفقة ستقضي بحصول نادي توتنهام على جاريث بيل ومبلغ 100 مليون يورو مقابل حصول نادي ريال مدريد على خدمات هاري كين.





مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم





وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.



