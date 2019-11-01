موهبة بوروسيا دورتموند تصدم ريال مدريد

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نبأ سار بالنسبة له وصادم بالنسبة لنادي ريال مدريد الإسباني بشأن موهبة نادي بوروسيا دورتموند الألماني.





سانشو يختار وجهته القادمة





وكشفت صحفية "بيلد" الألمانية أن جادون سانشو يرغب في العودة إلى مدينة مانشستر سواء بالانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي.





نبأ سار لمانشستر يونايتد





وأشارت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد أظهر رغبة كبيرة في ضم سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 100 مليون يورو.





صدمة لريال مدريد





كما أكدت الصحيفة أن قرار سانشو بالعودة إلى مدينة مانشستر يعتبر صدمة لنادي ريال مدريد الذي كان يرغب في ضم اللاعب في نهاية الموسم.





يذكر أن سانشو كان قد سبق له اللعب في مدينة مانشستر لصالح نادي مانشستر سيتي قبل الانضمام إلى نادي بوروسيا دورتموند.





مشاركات سانشو مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم



