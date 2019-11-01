مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 1 / 11 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة ديجون ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ومباراتي الفيصلي، والرائد في الدوري السعودي، لذلك نعرض لكم جدول مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة العاشرة"





هوفنهايم x بادربورن، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





جدول مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ12"





ديجون x باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.





جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة التاسعة"





الفيصلي x ضمك، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.





الرائد x الوحدة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 3.





جدول مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة السادسة"





خورفكان x النصر الإماراتي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





الوحدة x الظفرة، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





العين x الجزيرة، تقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.



