Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع جنوني لأسعار 10 لاعبين.. تعرف عليهم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
Advertisements
جواو فيليكس
جواو فيليكس
محمد جمال
Advertisements
أصبحت القيمة التسويقية للاعبين هى الأهم حاليا بالنسبة لهم خاصة في فترات الإنتقالات حيث يزيد كل لاعب او تنقص قيمته الماليه علي حسب ما يقدمه في مسيرته مع فريقه.

وزاد خلال الفترة الأخيرة قيمة عدد من اللاعبين، أبرزهم البرتغالي جواو فيليكس نجم أتليتكو مدريد الإسبانى والذي انتقل الي الروخي بلانكوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وأيضا فينسيوس لاعب ريال مدريد الإسبانى والذي شارك بصفه ميتمرة خلال الفترة الأخيرة.

واللاعبين ال 10 الذي زادوا خلال الفترة الأخيرة هم :

جواو فيليكس نجم أتليتكو مدريد الإسبانى والتي أصبحت قيمته التسويقية الحاليه الحالية 100 مليون يورو والتي زادت خلال الفترة الأخيرة بمقدار 88 مليون يورو

النجم السنغالي لفريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني والتى أصبحت القيمة الحالية له 120 مليون يورو وزاد اللاعب 45 مليون يورو خلال الفترة الحاليه.

البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزى والتى تعد القيمة الحالية له 100 مليون يورو وزادت بمقدار 35 مليون.

الشاب الإنجليزي ألكسندر أرنولد والتى تعد القيمة الحالية له 80 مليون يورو والتى زادت بمقدار 35 مليون يورو.

نجم أرسنال الإنجليزي نيكولاس بيبي والتى تعد القيمة الحالية له 75 مليون والتى زادت بمقدار 35 مليون يورو.
فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسبانى والتى تعد القيمة الحالية له 70 مليون وزادت بمقدار 35 مليون.
كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي الإنجليزي والتى تعد القيمة الحالية له 35 مليون زادت بمقدار 35 مليون يورو.

برونو فيرنانديز النجم البرتغالى والتي تعد القيمة الحالية له 60 مليون يورو زادت بمقدا 34 مليون يورو.

إيفرتون والتي تعد القيمة الحالية له 40 مليون زادت بمقدار 33 مليون يورو.

ميسون ماونت لاعب تشيلسي الإنجليزي والتي تعد القيمة الحالية له 35 مليون زادت بمقدار 31 مليون يورو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كرة القدم الفرنسية كرة القدم جواو فيليكس اليوم الاهلي اخيرة إرتفاع اسعار اللاعبين

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

منذ حوالي 6 ساعات

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة الفتح ضد الهلال

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

رونالدو الجديد يصدم ريال مدريد

ريال مدريد يسعي لضم "مبابي الجديد"

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. الملكي يطرد 3 نجوم من أجل عيون بوجبا وراموس ينفجر بسبب محمد صلاح

الحرب تبدأ.. الأتلتيكو ينقض على هدف ريال مدريد وبرشلونة

أتليتكو مدريد يضع الرتوش الأخيرة لضم مهاجم بنفيكا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:55 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

08:37 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

08:20 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status