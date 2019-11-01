شاهد.. تريلر "Jumanji" الجديد قبل طرحه (فيديو)





كشف الحساب الرسمي للجزء المقبل من سلسلة Jumanji التريلر، الأخير للعمل الذى سيطرح تحت اسم "Jumanji: The Next Level".





ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض حول العالم في 13 ديسمبر من العام الجارى.





تكلفة إنتاج الفيلم

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سوني السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج فيلم "Jumanji:Welcome to the Jungle" 90 مليون دولار.





فريق عمل الفيلم

التأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.



















