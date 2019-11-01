أستاذ بجامعة الأزهر: هذه الأشياء تقلل من إصابتك بالاكتئاب

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن السبب في الإصابة بالاكتئاب هو وجود نقص في مادة "السيروتونين" في المخ، والإندروفين، الذي يتم إفرازه مع الشعور بالسعادة والنشاطات الإيجابية، وهي الرياضة والثقافة والفن.





وأضاف "البحري"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذه النشاطات الإيجابية بكل أنواعها وأشكالها تؤدي إلى إفراز مادة الإندروفين، وهذا يؤدي إلى توازن في الجسم، وتقليل الإصابة بالاكتئاب.



