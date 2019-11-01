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أستاذ بجامعة الأزهر: هذه الأشياء تقلل من إصابتك بالاكتئاب
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:49 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن السبب في الإصابة بالاكتئاب هو وجود نقص في مادة "السيروتونين" في المخ، والإندروفين، الذي يتم إفرازه مع الشعور بالسعادة والنشاطات الإيجابية، وهي الرياضة والثقافة والفن.
وأضاف "البحري"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذه النشاطات الإيجابية بكل أنواعها وأشكالها تؤدي إلى إفراز مادة الإندروفين، وهذا يؤدي إلى توازن في الجسم، وتقليل الإصابة بالاكتئاب.
وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه من الأشياء البسيطة التي يمكن للإنسان أن يفعلها أن يمارس تمارين المشي نصف ساعة في الصباح، لافتا إلى أن الشخص الذي اعتاد على الرياضة عندما يتوقف قد يشعر بأعراض إنسحاب مثل الرعشة وغيرها، لأن الإندروفين يطلق عليه اسم "المخدر الداخلي".
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