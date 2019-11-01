تصرف غريب من بيل يثير القلق في ريال مدريد

قام الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني بتصرف غريب ومثير جديد أثار القلق والتساؤلات بسبب داخل النادي وبين الجماهير.





ويلز يغادر ملعب المباراة مبكرا





وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن كاميرات التلفاز التقطت صورة أثناء قيام بيل بمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وليجانيس أمس الأربعاء في الدقيقة 80.





وأكدت الصحيفة أن بيل غادر ملعب المباراة عندما كانت النتيجة 4-0 ولم يشاهد الهدف الخامس في الملعب.





قواعد ريال مدريد تواجه بيل





وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد ريال مدريد تمنع رحيل أي لاعب مستبعد عن ملبعب المباراة قبل إنتهائها وبالتالي خضع جاريث بيل للتحقيق معه وسيتم فرض عقوبة عليه.





زيدان يدافع عن بيل





كما ذكرت الصحيفة أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قام بالمدافعة عن بيل حيث أكد أنه قام بالاستأذن منه بالرحيل من قبل لي غرفة خلع الملابس.





رحيل بيل عن ريال مدريد





وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت أن بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وقد اجتمع بوكيل أعماله منذ يومين في لندن لمناقشة مستقبله الفترة القادمة.





مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم.





وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.



