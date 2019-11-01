Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصرف غريب من بيل يثير القلق في ريال مدريد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:25 ص
Advertisements
جاريث بيل
جاريث بيل
حسام مجدي
Advertisements
قام الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني بتصرف غريب ومثير جديد أثار القلق والتساؤلات بسبب داخل النادي وبين الجماهير.

ويلز يغادر ملعب المباراة مبكرا

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن كاميرات التلفاز التقطت صورة أثناء قيام بيل بمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وليجانيس أمس الأربعاء في الدقيقة 80.

وأكدت الصحيفة أن بيل غادر ملعب المباراة عندما كانت النتيجة 4-0 ولم يشاهد الهدف الخامس في الملعب.

قواعد ريال مدريد تواجه بيل

وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد ريال مدريد تمنع رحيل أي لاعب مستبعد عن ملبعب المباراة قبل إنتهائها وبالتالي خضع جاريث بيل للتحقيق معه وسيتم فرض عقوبة عليه.

زيدان يدافع عن بيل

كما ذكرت الصحيفة أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قام بالمدافعة عن بيل حيث أكد أنه قام بالاستأذن منه بالرحيل من قبل لي غرفة خلع الملابس.

رحيل بيل عن ريال مدريد

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت أن بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وقد اجتمع بوكيل أعماله منذ يومين في لندن لمناقشة مستقبله الفترة القادمة.

مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم.

وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كرة القدم ريال مدريد ريال مدردي جاريث بيل وزيدان جاريث بيل اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 13 ساعة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الفتح ضد الهلال

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن كهربا والعودة للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

جاريث بيل يرحل عن ريال مدريد

جاريث بيل يصدم ريال مدريد بتصرف غريب

أهم أخبار ريال مدريد يوم الأحد.. الجماهير تهاجم زيدان ورد فعل مستفز من نجم الملكي

زيدان في ورطة مع ريال مدريد

إيقاف "عدو" زيدان في ريال مدريد

بعد إيقاف جاريث بيل.. صدمة جديدة في ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

08:20 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

12:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status