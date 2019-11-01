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بنك التنمية الصناعية: مليار ونصف لتمويل وحدات إسكان لمحدودي الدخل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك وقع اتفاقية مع صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي ترأسه السيدة مي عبدالحميد، بمليار ونصف المليار جنيها لتمويل وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل.

وأشار "فهمي"، في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إلى أن البنك لا يقوم بتمويل المشروعات بناء على أسماء أصحابها، وإنما يتم تمويلها بعد دراسة المشروع دراسة جيدة.

وشدد رئيس بنك التنمية الصناعية، على أن الصناعات التي يوجد عليها طلب محلي، أو توفر سلعة بدلا من الاستيراد، هي من أكثر الصناعات المربحة والتي تدر عائدًا جيدًا.

وأوضح أن مصر بها صناعات عملاقة، وهناك صناعات عائدها جيد، ومنها صناعة الأسمدة وصناعة الأسمنت، لافتا إلى أنه لو لم يكن رئيسًا لبنك ويعمل في هذه الوظيفة كان سيعمل بمجال الصناعة.
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الكلمات المفتاحية

توك شو التنمية الصناعية إسكان اجتماعي أخبار

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