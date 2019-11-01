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ريال مدريد يحسم موقف نجم الفريق من الرحيل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:38 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقف نجم الفريق بشكل نهائي من رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

رحيل بيل عن ريال مدريد

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت أن بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وقد اجتمع بوكيل أعماله منذ يومين في لندن لمناقشة مستقبله الفترة القادمة.

موقف ريال مدريد النهائي من رحيل بيل

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن نادي ريال مدريد لا يريد رحيل جاريث بيل عن الفريق في يناير القادم.

كما ذكرت الشبكة أن بيل سيوافق على رحيل بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ولكنه سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم.

سبب رغبة ريال مدريد في بقاء بيل

وأكدت الشبكة أن هناك سببين لرغبة ريال مدريد في بقاء بيل في صفوف الفريق وهما أنه في حالة بيع اللاعب في الصيف سيستفاد النادي منه ماديا أكثر فمن الممكن أن يتم بيعه مقابل حوالي 60 إلى 70 مليون يورو.

كما أشارت الصحيفة إلى أن السبب الثاني هو أن إدارة نادي ريال مدريد ترى أنه سيتم الاستفادة من بيل في هذا الموسم عقب تعافيه من الإصابة حتى يتم التعاقد مع لاعب أخر.

ريال مدريد يستهدف صفقة أخرى

وكشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان وسيكون ذلك عقب بيعهم لبيل في نهاية الموسم.

مشاركات بيل مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك جاريث بيل 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

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