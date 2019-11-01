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أحمد أمين يطرح أولى حلقات برنامج "فاميليا" (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:34 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان أحمد أمين، أولى حلقات برنامجه "فاميليا" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويعود أحمد أمين، من خلال هذا البرنامج إلى عالم الديجيتال، بعد إنقطاع دام لمدة 4 أعوام.

أحداث الحلقة الأولى
وخلال الحلقة الأولى، طرح أحمد أمين قضية انشغال الآباء عن أبنائهم بالهواتف الذكية، بالسوشيال ميديا أو الألعاب أو العمل أو أمور أخرى  تتسبب في حرمان الأطفال من لحظات التفاعل الحية مع آبائهم.

وفي هذه الحلقة، خاض أحمد أمين تجربة جديدة مع الآباء، لأنه قام بالاجتماع بعدد كبير منهم في أحد المعسكرات الترفيهية،  لمدة يوم واحد مع أبنائهم بعيدًا عن الموبايل.

ناهيك عن تنسيق تحديات معينة للآباء وذلك  لقياس قوة تركيزهم مع أبنائهم أثناء استخدامهم للهواتف، وبعدها قام باستعراض رسائل الآباء للأبناء في نهاية الحلقة

فكرة البرنامج
جدير بالذكر أن البرنامج يدور في معسكر مغلق، يجتمع فيه مجموعة من الآباء مع أبنائهم في إجازة لمدة يوم واحد، بعيدا عن استخدام كلا منهم للهواتف أو أي شئ يمنعهم من التواصل،  مثل الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وغيرهما.

ويناقش "أمين" من خلال برنامجه "الفاميليا" قضية مختلفة  في كل حلقة، حيث نرى في كل منها، التطبيق الخاص بالموضوع المختار وذلك بشكل فعلي وحقيقي على الآباء والأبناء المشاركين من خلال بعض الأنشطة، والفعاليات، وكل ذلك سيتم بظهور مميز لأحمد أمين، ويقوم بالتعليق على موضوع الحلقة، سواء من خلال أغنية جديدة، أو بشكل "شفوي"، يتميز بالطابع الكوميدي مع مراعاة المرجعية التربوية.

"الفاميليا" تجربة تشبه تلفزيون الواقع، وهي فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج rhyme media.


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