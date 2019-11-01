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عاجل.. الخطيب يسافر إلى فرنسا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
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الخطيب
الخطيب
علي نبوي
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير سفر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الخارج في رحلة علاج جديدة.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر قناة أون سبورت بأن الخطيب سيسافر إلى الخارج لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وهذه المرة ستكون في فرنسا.

وتابع بأن بيبو ينتظر نتيجة الحقن الذي خضع له في الأيام القليلة الماضية، وربما يحتاج لتدخل جراحي بتثبيت في الظهر.

وزاد بأنه يتمنى الشفاء العاجل للخطيب، وأن يعود سريعًا من رحلة علاجه.

للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وتقرر أن يرأس العامري فاروق مجلس ادارة النادي الأهلي بالنيابة عن الخطيب لحين عودته من مصر من جديد، وذلك منذ اجتماع الادارة في مدينة نصر الاسبوع الماضي.

ويأتي غياب بيبو عن الاجتماع، بسبب تعليمات من الطبيب الخاص والذي فضل إراحته، بعد عملية الحقن التى خضع لها الأسبوع الماضى بأحد المستشفيات بالإسكندرية.
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الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب العامري فاروق الخطيب اداره الاهلي

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