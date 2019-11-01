"الفجر" تجري معايشة مع أول سيدة تتولى منصب رئيس مدينة بالبحر الأحمر (فيديو وصور)

تبدأ عملها من السابعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وسط جولات مستمرة على مدار اليوم، بجانب العمل الإداري داخل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.





هدى حسن أحمد المغربي، أول سيدة تتولى منصب رئيس مدينة في محافظة البحر الأحمر، لتصبح رئيس مدينة سفاجا التي تحتضن أضخم مشروع تنموي يشهدة صعيد مصر وهو مشروع "المثلث الذهبي"، كما يوجد بمدينة سفاجا ميناء دولية وهي ميناء سفاجا البحرى.



