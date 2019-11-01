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"الفجر" تجري معايشة مع أول سيدة تتولى منصب رئيس مدينة بالبحر الأحمر (فيديو وصور)
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:04 ص
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محمد طه
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تبدأ عملها من السابعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وسط جولات مستمرة على مدار اليوم، بجانب العمل الإداري داخل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
هدى حسن أحمد المغربي، أول سيدة تتولى منصب رئيس مدينة في محافظة البحر الأحمر، لتصبح رئيس مدينة سفاجا التي تحتضن أضخم مشروع تنموي يشهدة صعيد مصر وهو مشروع "المثلث الذهبي"، كما يوجد بمدينة سفاجا ميناء دولية وهي ميناء سفاجا البحرى.
وأجرت "الفجر"، معايشة ليوم كامل داخل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ترافق الدكتورة هدى المغربي أول رئيس مدينة بالبحر الأحمر، حيث بدأت في تمام الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء على مدار 12 ساعة متواصلة.
وبدأت عدسة "الفجر" في رصد أعمال المغربي، والتي بدأت بجولة صباحية والتي استمرت لمدة ساعة، ثم العودة للوحدة المحلية، وبدأت تباشر عملها لمدة 4 ساعات ثم شكلت "المغربي" لجنة من الكهرباء وشركة المياه والقطاع الهندسي بالوحده المحلية وممثل شركة النظافة وعدد من الأقسام والإدارات المختلفة لتفقد عددا من المناطق لحل جميع المعوقات التي تعوق الشارع من نظافة عامة والتخلص من مخلفات البناء وفتح بعض الشوارع.
جولة صباحية في شوارع المدينة
تقوم رئيس مدينة سفاجا هدى المغربي بجولة صباحية تبدأها في السابعة صباحًا وتنتهي في الثامنة صباحًا تتفقد من خلالها أعمال النظافة والتطوير.
وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا تجدها داخل مكتبها لتباشر الأعمال الإدارية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وتيسير الأعمال الإدارية.
المغربي: مكتبي مفتوح للجميع ولا تهاون مع المقصرين
خلال متابعة رئيس مدينة سفاجا أعمالها الإدارية مع مديري الأقسام وموظفي الوحدة المحلية، تجد جملة واحدة ومتكرره على لسان "المغربي"، "أنا مكتبي مفتوح للجميع ولا تهاون مع المقصرين"، وتوكد أنها ستكون وسط الأهالي في الشارع لسماع شكواهم ومتطلباتهم للعمل على حلها قدر المستطاع وبما لا يتعارض مع القانون.
معاينة عاجلة خلال جولة رئيس مدينة سفاجا
خلال جولتها بشوارع المدينة تلقت المغربي استغاثة من أحد أهالي مدينة سفاجا تحديدًا في منطقة سفاجا البلدى، وعلى الفور بعد الانتهاء من الجولة توجهت لمنطقة الاستغاثة واجرت حوارا مع صاحب الاستغاثة الذي يعاني من مسكن ايل للسقوط ويحاتج لتقنين وضعه، وبعد معاينة المسكن من خلال رئيس المدينة والمهندسون المختصون من الإدارة الهندسية تبين أولا المكان مخالف ومتعدي عليه، ثانيًا تبين من المعاينة الظاهرية أن المسكن يمثل خطورة كبيرة عليهم والتي أصدرت على الفور تشكيل لجنة لفحص تلك الشكوى.
وأكدت رئيس المدينة على أصحاب المنزل، أنها مكلفة بتوفير مسكن لكم لحين فحص الشكوى وذلك تفاديا لحدوث كارثة لأصحاب المنزل والأمر الذي رفضه أصحاب المنزل.
العمل المحلي يحتاج تعاون مشترك
قالت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، إن العمل المحلي يحتاج عوامل كثيرة للنجاح منها تعاون جميع الإدارات داخل الوحدة المحلية، وتكاتف جميع الجهود لإظهار المدينة في أفضل صور لها.
وأضافت "المغربي" أنها ستعمل على وضع مدينة سفاجا في وضعها التي تستحقة لما تحتويه من عناصر هامة.
"المغربي": يجب استغلال أصول الدولة الغير مستغلة
خلال مرافقة عدسة الفجر، لجولة رئيس مدينة سفاجا، تفاجأت "المغربي" بعدد من المنشأت المملوكة للدولة غير مستغلة، ومن أهمها مول تجاري ضخم "خان الخليلي" في منطقة.والذي يضم 50 محل تجاري منهم كافتريا.
وقالت "المغربي"، هذا الصرح التجارى الكبير لابد من استغلالة لصالح شباب المدينة قائلة 50 محلا تجاريا بمثابة فتح باب رزق لخمسة عشر أسرة.
وخلال حوارها للفجر، أكدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، أن الملف السياحى يمثل 90 % من مهام عملها لما يمثله هذا القطاع الحيوي.
وأضاف "المغربي" لـ"لفجر"، وجود الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، سيساعدها كثيرًا في هذا الملف الحيوي.
رئيس مدينة سفاجا تناشد أهالي المدينة العمل سويا لصالح المدينة
وناشدت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا أهالي المدينة، للتكاتف سويا للعمل للصالح العام والارتقاء بمدينة سفاجا.
وأضافت رئيس مدينة سفاجا، أن مكتبها مفتوح دائمًا لأهالي وشباب وشيوخ ونساء المدينة ولجميع الأفكار التي تعود بالخير على المدينة، قائلة العمل الجماعي أساس كل نجاح.
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