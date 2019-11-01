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الطبيب المعالج لـ"محمد محمود" يكشف السبب الحقيقي في إصابته "التتش براءة"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:40 ص
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محمد محمود مع الجهاز الطبي المعالج له
محمد محمود مع الجهاز الطبي المعالج له
السيد علي
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تحدث وكيل أعمال اللاعب محمد محمود نادر شوقي، عن تفاصيل حديثه مع الطبيب الألماني المعالج لموكله خلال الفترة الحالية بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وصرح نادر شوقي عبر برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلي: "الاصابة الماضية كانت أشد، الدكتور الألماني عندما دخلنا عليه قال لمحمد أنت مرةً أخرى!".

وواصل وكيل اللاعبين : "الدكتور قالها بكل صراحة إصابة محمد هي سوء حظ بحت، والقدم المصابة تأهلت بشكل جيد لكن الثانية كانت سليمة ومن الممكن أن يحدث هذا لأي أحد في الملعب".

وأكمل شوقي حديثه : "سألت الطبيب هل من الممكن أن يكون ملعب التدريب هو السبب في الإصابة، فأجابه الطبيب :"كل اللاعبين يتدربون على هذا الملعب".

وأردف: "معنويات محمد مرتفعة ولا يوجد لديه مشكلة ويتدرب بشكل جيد وحريص على التدريب كل ساعة مثلما قالوا له ويحافظ على كل التمارين".

وأنهي نادر شوقي تصريحاته : "محمد يجب أن يظل في ألمانيا بقدر المستطاع لأن أهم شىء هو فترة التأهيل، والأهلي لم يتأخر علينا في أي شىء".

يذكر أن محمد محمود قد خضع لعملية جراحية في ألمانيا صباح أمس الأول الثلاثاء بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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الكلمات المفتاحية

نادر شوقي مصر محمد محمود كرة القدم الاهلي

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