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عاجل.. تصريح قوي لمسئول بـ"صندوق النقد" يتعلق بمصر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:41 ص
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صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أمنية فوزي
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أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مصر تصدرت مشهد أفضل نتائج للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط هذا العام.

وأشار "أزعور"، خلال حواره مع قناة "سي إن إن عربية"، إلى أن مصر تصدر مشهد أفضل نمو اقتصادي، وتأتي بعدها المغرب، وموريتانيا، لافتًا إلى أن هناك دولًا في المنطقة شهدت تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي العام الجاري وعلى رأسها السودان وباكستان ولبنان وتونس.

ولفت إلى أن لبنان بحاجة إلى خطوة سريعة وكبيرة لعملية إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وكذلك المستثمر والاقتصادي اللبناني، مشيرًا إلى أن لبنان تحتاج إلى إعادة الثقة مع مجتمع المانحين.
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الكلمات المفتاحية

صندوق النقد الدولي النقد الاقتصاد المصري

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