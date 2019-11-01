أسعار الدولار اليوم الجمعة 1/11/2019.. وحالة من الهدوء تصيب العملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم





خالفت أسعار الدولار التوجه العالمي في مصر، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية للمصارف ، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.













أداء أسعار الدولار خلال الشهر الماضي





تباين أداء أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ليخسر في نهاية شهر أكتوبر بنسبة 2.5 %، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









سعر الدولار مقابل الجنيه

وفقًا لأخر تحديث سجل سعر الدولار أمام الجنيه فى بنك مصر 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، وفى بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، في البنك التجاري الدولي 16.07 جنيهًا للشراء، و16.17 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع.





واستقر في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.11 جنيهًا للشراء وسعر البيع 16.20 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس سعر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.



