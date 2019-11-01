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أسعار الدولار اليوم الجمعة 1/11/2019.. وحالة من الهدوء تصيب العملة الأمريكية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الدولار
اسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم

خالفت أسعار الدولار التوجه العالمي في مصر، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية للمصارف، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.



أداء أسعار الدولار خلال الشهر الماضي

تباين أداء أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ليخسر في نهاية شهر أكتوبر بنسبة 2.5 %، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه 
وفقًا لأخر تحديث سجل سعر الدولار أمام الجنيه فى بنك مصر 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، وفى بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، في البنك التجاري الدولي 16.07 جنيهًا للشراء، و16.17 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع.

واستقر في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.11 جنيهًا للشراء وسعر البيع 16.20 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس سعر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

اسعار الدولار فى البنوك

البنك

سعر شراء الدولار

 سعر بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0859

16.2076

اسعار الدولار في بنك مصر

16.09

16.19

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.07

16.17

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16٫12

16.20

اسعار الدولار في بنك عودة

16.08

16.18

 

أسعار الدولار عالميًا:

تراجعت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، ليفقد سعر الدولار أمام اليورو نحو  0.07 بالمائة لتسجل العملة الأوربية  1.1159 دولار.

وتراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة ليتراجع إلى 108.18 ين.

وهبط الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2960 دولار.


تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.321.


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