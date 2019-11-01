أسعار الدولار اليوم الجمعة 1/11/2019.. وحالة من الهدوء تصيب العملة الأمريكية
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.0859
|
16.2076
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.08
|
16.18
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اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
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16.07
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16.17
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اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
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16٫12
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16.20
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
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16.08
|
16.18
أسعار الدولار عالميًا:
تراجعت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، ليفقد سعر الدولار أمام اليورو نحو 0.07 بالمائة لتسجل العملة الأوربية 1.1159 دولار.
وتراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة ليتراجع إلى 108.18 ين.
وهبط الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2960 دولار.
تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.321.