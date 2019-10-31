تركي آل الشيخ لمؤمن زكريا: "شرفتنا يا بطل"









ونشر آل الشيخ صورة له مع مؤمن زكريا خلال الجلسة التي تم عقدها اليوم عبر صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك" وكتب في رسالته لمؤمن: "شرفتنا يا بطل".









وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أمريكا للعلاج هناك.









وقام آل الشيخ بنشر فيديو عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" مع مؤمن زكريا وكتب قائلًا :"الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لاخوه ... ومن هنا يطلع لامريكا ان شاءالله احسن مركز متخصص ويرجع لينا احسن من الاول باذن الله". وأضاف : "السعودية ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور".

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على استقبال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي اليوم في المملكة وسط حفاوة كبيرة.