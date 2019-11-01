أسعار الذهب اليوم الجمعة 1/11/2019.. والمعدن الأصفر ينتفض في أول تعاملات نوفمبر

اسعار الذهب اليوم





واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أول تعاملات شهر نوفمبر اليوم الجمعة، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 8 جنيهات، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 588.49 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 588.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 686.58 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 784.64 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,493 جنيه.







