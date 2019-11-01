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أسعار الذهب اليوم الجمعة 1/11/2019.. والمعدن الأصفر ينتفض في أول تعاملات نوفمبر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أول تعاملات شهر نوفمبر اليوم الجمعة، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 8 جنيهات، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل   588.49 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   588.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 686.58 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر  784.64  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,493  جنيه.


اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714

 


متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 784.64جنيه      

 48.61$

سعر الذهب عيار 22

 719.26جنيه

 44.56$

اسعار الذهب عيار 21

686.58جنيه       

42.54$

اسعار الذهب عيار 18

 588.49جنيه

36.46$

سعر الذهب عيار 14

457.71جنيه

28.36$

سعر الذهب عيار 12

392.32جنيه

24.31 $

سعر الذهب عيار 9

294.24جنيه

18.23 $

اسعار أوقية الذهب

24,402 جنيه

1,512 $

اسعار جنيه الذهب

5,493 جنيه

340.28 $

اسعار كيلو الذهب

784,639 جنيه

48,611 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

31 أكتوبر

784.64

686.58

588.49

457.71

392.32

30 أكتوبر

776.71

679.64

582.54

453.08

388.36

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

28 أكتوبر

774.93

7678.08

581.21

452.05

387.47

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

26 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

25 أكتوبر

781.17

683.54

585.89

455.69

390.59

24 أكتوبر

780.46

682.92

585.36

455.27

390.23

23 أكتوبر

777.13

680.01

582.86

453.33

388.57

 

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنحو 18 دولار، ليصعد سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.2 بالمائة أو ما يوازي 18.10 دولار ليصعد إلى 1514.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 26 سبتمبر الماضي.


وقفز سعر التسليم الفوري للذهب  بنسبة1.1 بالمائة أو ما يعادل 16.65 دولار ليسجل 1512.31 دولار للأوقية.


وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 97.316.



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