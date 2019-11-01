أسعار الذهب اليوم الجمعة 1/11/2019.. والمعدن الأصفر ينتفض في أول تعاملات نوفمبر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
771 إلى 774
|
عيار 22
|
707 إلى 709
|
عيار 21
|
675 إلى 677
|
عيار 18
|
579 إلى 580
|
عيار 14
|
450 إلى 451
|
عيار 12
|
386 إلى 387
|
الاونصة
|
23.991 إلى 24.063
|
الجنيه الذهب
|
5,400 إلى 5,416
|
الكيلو
|
771.429 إلى 773.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
784.64جنيه
|
48.61$
|
سعر الذهب عيار 22
|
719.26جنيه
|
44.56$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
686.58جنيه
|
42.54$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
588.49جنيه
|
36.46$
|
سعر الذهب عيار 14
|
457.71جنيه
|
28.36$
|
سعر الذهب عيار 12
|
392.32جنيه
|
24.31 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
294.24جنيه
|
18.23 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,402 جنيه
|
1,512 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,493 جنيه
|
340.28 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
784,639 جنيه
|
48,611 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
31 أكتوبر
|
784.64
|
686.58
|
588.49
|
457.71
|
392.32
|
30 أكتوبر
|
776.71
|
679.64
|
582.54
|
453.08
|
388.36
|
29 أكتوبر
|
771.77
|
675.31
|
578.84
|
450.20
|
385.88
|
28 أكتوبر
|
774.93
|
7678.08
|
581.21
|
452.05
|
387.47
|
27 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
26 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
25 أكتوبر
|
781.17
|
683.54
|
585.89
|
455.69
|
390.59
|
24 أكتوبر
|
780.46
|
682.92
|
585.36
|
455.27
|
390.23
|
23 أكتوبر
|
777.13
|
680.01
|
582.86
|
453.33
|
388.57
أسعار الذهب عالميًا:
ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنحو 18 دولار، ليصعد سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.2 بالمائة أو ما يوازي 18.10 دولار ليصعد إلى 1514.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 26 سبتمبر الماضي.
وقفز سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة1.1 بالمائة أو ما يعادل 16.65 دولار ليسجل 1512.31 دولار للأوقية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 97.316.