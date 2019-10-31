درة:"ارتديت فساتين زفاف كثيرة.. لكن فستان زفافي سيكون له طعم آخر"





وفى سياق آخر، صرحت أيضا عن الفساتين العديدة التى تقوم بارتدائها فى المهرجانات والمناسبات الخاصة بها، حيث ذكرت أن هناك العديد من المصممين يقومون بإعطائها فستاين لكى ترتديها فى تلك المهرجانات، وعندما ينتهى المهرجان تقوم بإرجاع تلك الفساتين لهم، وأنها تمتلك معظم هذه الفساتين، ونظرا لعددهم الكبير، اطلقت والدتها على غرفة الملابس الخاصة بها اسم مغارة على بابا.





يذكر أن درة يعرض لها حاليا على قناة cbc مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل تدور أحداثه حول الإثارة والغموض، تتهم درة فى قضية القتل،وتظهر درة فى المسلسل عازفة على آله هارب، يشارك فى بطولة المسلسل خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.

كشفت الفنانة درة خلال لقائها فى برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية cbc مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها قامت بارتداء فستان الزفاف فى العديد من الأعمال،وأن فستان زفافها سيكون له طعم ومعنى آخر،وأن قرار زواجها ليس مؤجلًا، ولكن الأمر مرتبط بالنصيب، وووجود الشخص المناسب، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالخوف من الارتباط مثلما كانت تشعر بذلك فى الماضى،وأضافت أنها ترغب فى الزواج، لكن دائما يحدث شيئا يفسد ذلك الموضوع، مشيرة إلى أنها تمت خطبتها في الماضي، ولكن ذلك الأمر لم يكتمل .