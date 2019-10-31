قرار جديد من وزارة الإسكان السعودية لتسهيل تملك المساكن





أعلن وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، مساء اليوم الخميس؛ عن قراراً وزارياً لدعم مسار الإسكان التعاوني، وتسهيل تملك المواطنين للمساكن.





وقال وزير الإسكان السعودي، إن القرار يتضمن محفزات مالية موجهة للجمعيات التعاونية الإسكانية، التي تستهدف خدمة وتسهيل تملك المواطنين والمواطنات للمساكن بالمملكة.





واشتمل القرار على تحفيز الجمعيات التعاونية السكنية بتقديم دعم تكاليف الإنشاء بنسبة ٦٥٪؜، تسترد عند اكتمال تنفيذ الوحدات السكنية.



