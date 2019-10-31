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قرار جديد من وزارة الإسكان السعودية لتسهيل تملك المساكن
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:25 م
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الفجر السعودي
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أعلن وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، مساء اليوم الخميس؛ عن قراراً وزارياً لدعم مسار الإسكان التعاوني، وتسهيل تملك المواطنين للمساكن.
وقال وزير الإسكان السعودي، إن القرار يتضمن محفزات مالية موجهة للجمعيات التعاونية الإسكانية، التي تستهدف خدمة وتسهيل تملك المواطنين والمواطنات للمساكن بالمملكة.
واشتمل القرار على تحفيز الجمعيات التعاونية السكنية بتقديم دعم تكاليف الإنشاء بنسبة ٦٥٪، تسترد عند اكتمال تنفيذ الوحدات السكنية.
وزارة الإسكان السعودية
تأسست الوزارة عام 1432هـ، بأمر ملكي من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وجاء صدور القرار على خلفية الحاجة الملحة لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين، ولتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة ببناء نصف مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، واستطاعت الوزارة في رفع معدل تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 62.08% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2019.
أهداف الوزارة
تعمل وزارة الإسكان على رفع نسبة التملك للوحدات السكنية بما لايقل عن 70% من نسبة السكان بحلول عام 2030، وذلك من خلال استحداثها للبرامج واللوائح المحفزة للقطاعين العام والخاص، على تيسير الحصول على سكن لفئات المجتمع المختلفة بحلول تمويلية وادخارية ملائمة للباحثين عن سكن.
وتهدف الوزارة لتحفيز المعروض العقاري، ورفع الانتاجية لتوفير المنتجات السكنية، وتحفيز تطويرها على أراضي القطاع الخاص، والأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاءـ، إضافة إلى تطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن لتنظيم الكثافة السكانية في المدن السعودية، وكما تعمل على تطوير الأراضي الوزارية لتحقيق استفادة المنتسبين لبرامج الدعم السكني، وتوفير خيارات التمويل السكني المناسب.
إلى جانب عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لتطوير أراضي الوزارة من قبل القطاع الخاص ومقايضة الأراضي مع القطاع العام، للوصول إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي السعودي.
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