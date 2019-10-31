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جهاد أزعور يكشف موعد انتهاء برنامج صندوق النقد في مصر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:16 م
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جهاد أزعور
جهاد أزعور
أمنية فوزي
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أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر نجح في تحقيق نتائج إيجابية تتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5.5%، وخفض مستوى البطالة من 12% إلى 8%.

وأضاف "أزعور"، خلال حواره مع قناة "سي إن إن عربية"، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في عدد كبير من المؤشرات، مشددًا على ضرورة استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

ولفت إلى أنه يتدفق إلى سوق العمل في مصر ما بين 100 ألف لـ مليون شاب سنويًا، والذي أدى إلى تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، من أجل رفع مستوى النمو ليشمل الفئات الأكثر احتياجا خاصة من شباب الخريجين.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أنه يتبقى على نهاية برنامج الصندوق في مصر 3 أسابيع.
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الكلمات المفتاحية

صندوق النقد جهاد أزعور توك شو برنامج صندوق النقد بمصر

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