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تركي آل الشيخ يدعم مؤمن زكريا على طريقته الخاصة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:37 م
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تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا
تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا
علي نبوي
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أمريكا للعلاج هناك.

 

تركي آل الشيخ يدعم مؤمن زكريا على طريقته الخاصة


وعقد آل الشيخ جلسة مع لاعب الأهلي اليوم الخميس، قام خلالها بالاطمئنان على حالة اللاعب الذي يعاني من آلام في العصب.

 

ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" مع مؤمن زكريا وكتب قائلًا :"الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لاخوه ... ومن هنا يطلع لامريكا ان شاءالله احسن مركز متخصص ويرجع لينا احسن من الاول باذن الله".

 

وأضاف : "السعودية ومصر ايد وحدة ... والي يلعب معانا يستحمل ويتعور".



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