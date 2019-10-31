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انطلاق أول معرض لمناقشة الحلول الذكية لمشاكل الطرق في مصر الإثنين المقبل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:28 م
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الطرق في مصر
الطرق في مصر
أحمد الشيخ
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تنطلق يوم الاثنين 4 نوفمبر ولمدة يومين، فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر،  فعاليات معرض إيجي ترافيك، أول معرض من نوعه لوضع حلول لمشاكل الطرق والنقل والكباري والبنية التحتية  بحضور عدد من الوزراء والمحافظين على رأسهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

 

 

يشارك فى المعرض ما يقرب من150 شركة عربية وأجنبية متخصصة فى مجالات النقل والطرق لعرض مشاريع جديدة فى ذات الصدد،  منها شركات من الصين وألمانيا  وتركيا والتى تطلق مبادرات وأفكار متطورة لحماية الطرق بأحدث الوسائل التكنولوجية والحد من التكدس المرورى ووضع حلول جذرية لمشاكل البنية التحتية ومواجهة التأثيرات السلبية للأمطار والسيول على الطرق الداخلية والسريعة، إضافة إلى عرض نماذج مختلفة لإشارات المرور بمعايير عالمية.

 

 

من جانبه قال الدكتور عمرو شوقي الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة إيجي تك: إن المعرض الجديد المقرر افتتاحه يوم الاثنين المقبل بمثابة فرصة ذهبية لتبادل خبرات الشركات المحلية والعربية والأجنية فى مجال الحفاظ على الطرق التى أصبح الكثير منها عرضة للإهلاك السريع نتيحة الحمولات الزائدة  أو تكسير الشوارع وإعادة احلالها وتجديدها عدة مرات، كما أن مصر شهدت فى الفترة الأخيرة تغيرات مناخية من سقوط سيول وأمطار وغيرها الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على الانسياب المرورى وعلى الطرق بشكل عام، ما يستوجب وضع حلول استراتيجية لكل هذه الظواهر للحفاظ على شبكة الطرق.

 

 

وتابع شوقى:  "إن الدول الأجنبية المشاركة  فى المعرض لديها خبرات متميزة فى تطوير البنية التحتية والشبكة القومية للطرق، فقد استثمرت الصين 199.5 مليار دولار بالطرق السريعة والمجاري المائية خلال 8 أشهر فى 2019 كما تتوسع فى استثمارات البنية التحتية، وكذلك ألمانيا التى تعرض تجاربها فى مجال تطوير الطرق، ولا سيما أن هناك أوجه للتعاون المتميز بين مصر وألمانيا الآن فى مجالات تطوير اشارات السكة الحديد وخطوط مترو الأنفاق.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

معايير عالمية مشاكل الطرق عمرو شوقي ايجي ترافيك الطرق في مصر

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