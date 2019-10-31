الجنيه الاسترليني يسجل أكبر معدل مكاسب في 10 سنوات

حقق الجنيه الإسترليني أكبر شهر من المكاسب في 10 سنوات بختام أكتوبر الجاري، ليسجل 1.29 دولار بدعم من هدوء الأوضاع حول صفقة البريكست.





ومن جانب أخر تراجعت أسعار الدولار بضغط من تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي حول عدم وجود زيادة لمعدلات الفائدة حتى يظهر تسارع فى معدلات التضخم ، مؤكداً على أن المسار الحالي للسياسة النقدية مناسب طالما ظلت الظروف كما هى حالياً.





وارتفع الاسترليني إلى 1.2975 دولار أثناء التعاملات، مقتربا من أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي فوق 1.30 دولار.





ومع اقتراب نهاية التعاملات ارتفع الاسترليني 0.3 بالمئة مقابل العملة الأمريكية عند 1.2947 دولار.





وصعد الجنيه الاسترليني أمام اليورو 0.4 بالمئة إلى 86.10 بنس لليورو.