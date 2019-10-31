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ليس صلاح وماني.. ريال مدريد يجهز عرضًا كبيرًا لضم نجم ليفربول

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:22 م
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صلاح وماني
صلاح وماني
حسام مجدي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم جديد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ريال مدريد يستهدف صلاح وماني
وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي نادي ليفربول في الصيف القادم.

ريال مدريد يستهدف نجم جديد من ليفربول
وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير نادي ليفربول الأيسر خلال فترة الصيف.

سبب رغبة ريال مدريد في ضم روبرتسون
وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم أندرو روبرتسون ليكون البديل المستقبلي المناسب للبرازيلي مارسيلو ظهير الفريق عند رحيله عن النادي.

عقبة تعطل ريال مدريد عن الصفقة
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عقبة كبيرة ستعطل ريال مدريد عن إنهاء صفقة روبرتسون وهي المبلغ المالي الضخم الذي سيطلبه نادي ليفربول.

مشاركات أندرو روبرتسون مع ليفربول هذا الموسم
وقد شارك أندرو روبرتسون في 15 مباراة حتى الآن مع ناي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع 3 أهداف آخرين.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي
ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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