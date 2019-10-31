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ترتيب الدوري السعودي اليوم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:17 م
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الاهلي والاتحاد
الاهلي والاتحاد
أميرة فطيم
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بدأت مواجهات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 بـ3 لقاءات مثيرة:-

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب مواجهات اليوم:-

-الأهلي ضد الاتحاد

حقق الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبدالفتاح عسيري أهداف اللقاء لصالح الأهلي بعدما استغل تمريرة مميزة من دجانيني ليضعها في شباك الاتحاد عند الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وسجل عمر السومة الهدف الثاني عن الدقيقة 36 بنمريرة حاسمة استقرت في مرمى الاتحاد.

وأحرز زياد الصحفي الهدف الأول لصالح الاتحاد من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 71، ليعلن حكم اللقاء عقب انتهاء المباراة فوز الأهلي أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.


-الهلال ضد الفتح

سقط الفريق الأول للكرة بنادي الهلال في فخ التعادل أمام الفتح، بثلاثة أهداف لكل منهم، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز مروان سعدان أول أهداف اللقاء لصالح الفتح عند الدقيقة 8 من ضربة جزاء، بينما أدرك صالح الشهري هدف التعادل عند الدقيفة 22.

كما سجل كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 34، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفتح.

وأحرز ميتشيل تي فريدي هدفين للفتح في الدقيقة 77 و88، ثم سجل بافيتمبي جوميز هدف التعادل للهلال من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+4 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة، في صدارة ترتيب دوري المحترفين، ورفع الفتح رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.


-الاتفاق ضد الفيحاء

تعادل فريق الفيحاء، مع نظيره الاتفاق، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح أحمد بامسعود أهداف اللقاء لصالح الفيحاء بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 76.

وأدرك هزاع الهزاع هدف التعادل عن الدقيقة 79 من عمر المباراة، ليعلن حكم اللقاء عقب انتهاء المباراة تعاول الفريقين بهدف لمثله.

ورفع الاتفاق إلى المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن الفيحاء، الذي يحتل المركز العاشر.


ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-

1- الهلال برصيد 20 نقطة

2- الأهلي برصيد 17 نقطة

3- الشباب برصيد 15 نقطة

4- الوحدة برصيد 15 نقطة

5- النصر برصيد 14 نقطة

6- الفيصلي برصيد 13 نقطة

7- الحزم برصيد 13 نقاط

8- أبها برصيد 11 نقاط

9- الاتفاق برصيد 10 نقاط

10- الفيحاء برصيد 10 نقاط

11- التعاون برصيد 9 نقاط

12- الاتحاد برصيد 9 نقاط

13- الرائد برصيد 8 نقط

14- العدالة برصيد 7 نقاط

15- الفتح برصيد 5 نقاط

16- ضمك برصيد 4 نقاط


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ترتيب الدوري السعودي الهلال النصر الدوري السعودي الاهلي والاتحاد الاهلي

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