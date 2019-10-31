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إستدعاء 638 ألف سيارة تابعة لـ "جنرال موتورز" لعيوب فنية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:53 م
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شيفورلية سوبر بان
شيفورلية سوبر بان
وكالات
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أعلنت شركة "جنرال موتورز" عن  إستدعاء 638 ألف سيارة رياضية وشاحنات "بيك أب" في الولايات المتحدة، لأن جهاز استشعار السرعة قد يشهد عطلاً ويسبب توقفاً غير مقصود للسيارة.

وعمليات الإستدعاء تغطي موديلات 2015 إلى 2020 من سيارات "شيفروليه سوبربان" و"تاهو" ويوكون"، وتتضمن موديلات 2014 إلى 2018 سيارات "شيفروليه سيلفرادو 1500 "، و"وجي إم سي سييرا 1500"

ويمكن أن يؤدي توقف جهاز استشعار السرعة إلى تنشيط غير مقصود لنظام حماية مجموعة القيادة، ويسبب توقفا غير مقصود، مما يزيد من خطر الاصطدام.

وأكدت الشركة عدم علمها  بأي حوادث تتعلق بالمشكلة ولكنها عثرت على 150 مطالبة ميدانية تدعي أن الحالة تسببت في فرملة غير مقصودة .
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