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تركي آل الشيخ ينشر صورة تضم عمرو أديب والمصارع هوجان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:34 م
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الاعلامي عمرو اديب
الاعلامي عمرو اديب
الفجر الرياضي
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حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي أليريا، على نشر صورة للإعلامي عمرو أديب تجمعه بالمصارع العالمي هولك هوجان.

 

وتأتي صورة عمرو أديب والمصارع هوجان، من كواليس تصوير ربما حلقة سيتم إذاعتها عبر قناة ام بي سي مصر وذلك عبر برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي المصري الشهير.

 

ويتواجد المصارع العالمي هالك هوجان في المملكة العربية السعودية حيث يقوم بدور مقدم رسمي لمباريات المصارعة في العرض الذي يقام على أرض المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى وجوده في عرض راسيل مانيا 35.

 

وكان هوجان زار المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي عندما دعاه تركي آل الشيخ الموسم الماضي ولبى الدعوة.

تركي آل الشيخ ينشر صورة تضم عمرو أديب والمصارع هوجان
تركي آل الشيخ ينشر صورة تضم عمرو أديب والمصارع هوجان
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هوجان عمرو اديب تركي ال الشيخ المصارع العالمي اعلامي مصري اعلامي شهير

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