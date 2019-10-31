Advertisements
Advertisements
Advertisements

عن فيلم "الجوكر".. محيي إسماعيل: لا يناسب وضع مصر وأرفض تأديته

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:37 م
Advertisements
محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
هدى عبدالرازق
Advertisements
انتقد الفنان محيي إسماعيل، رؤية فيلم "الجوكر" الذي عرض في مصر، معتبرًا أن رؤية الفيلم مليئة بالقسوة، والغلظة، والدم، والإجرام، وكان يمكن أن تكون أكثر إنسانية من ذلك، معربًا عن رفضه لعرض الفيلم حاليا في مصر، متسائلا: "لا أعرف كيف تسلل هذ فيلم إلى مصر وسمح بعرضه؟".

وأشار "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن مصر تشهد الآن حالة من النهضة، والتنمية، ولهذا فليس مناسبا مع تلك الحالة عرض فيلم مثل "الجوكر"، كاشفا أنه لو عرض عليه الفيلم بنفس الرؤية كان سيرفضه.

وأوضح أنه لو أتيح له أن يقدم فيلم "الجوكر" سيقدمه في صورة إنسانية، مضيفا: "الجوكر المصري في تصوري أنه شاب نشأ في ظروف خاطئة حيث كان يحلم بمستقبل معين، وشاب مكافح، وله مبادىء يحققها بعد الصبر"، لافتا إلى أنه سيقدم صورة إيجابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محيي إسماعيل فيلم الجوكر توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتفق مع بديل فالفيردي

منذ ساعة و نصف

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الفتح ضد الهلال

منذ حوالي 5 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية بشأن كهربا والعودة للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرحب بعودة معروف يوسف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد إيراج يشارك في الإسماعيلية السينمائي بفيلم "حاتم صديق جاسم"

محيي إسماعيل يكشف تفاصيل لأول مرة عن تقديمه شخصية القذافي في أمريكا

قبل دخولك فيلم Joker - الجوكر.. اعرف هذه المعلومات عنه (فيديو وصور)

بطل "الجوكر" ينسحب من مقابلة بسبب هذا السؤال!

بطل فيلم "الجوكر" ينسحب من مقابلة بسبب هذا السؤال

السينمات الأمريكية تحظر دخول أدوات محددة عند مشاهدة فيلم "الجوكر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

08:20 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status