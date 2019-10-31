عن فيلم "الجوكر".. محيي إسماعيل: لا يناسب وضع مصر وأرفض تأديته

انتقد الفنان محيي إسماعيل، رؤية فيلم "الجوكر" الذي عرض في مصر، معتبرًا أن رؤية الفيلم مليئة بالقسوة، والغلظة، والدم، والإجرام، وكان يمكن أن تكون أكثر إنسانية من ذلك، معربًا عن رفضه لعرض الفيلم حاليا في مصر، متسائلا: "لا أعرف كيف تسلل هذ فيلم إلى مصر وسمح بعرضه؟".



وأشار "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن مصر تشهد الآن حالة من النهضة، والتنمية، ولهذا فليس مناسبا مع تلك الحالة عرض فيلم مثل "الجوكر"، كاشفا أنه لو عرض عليه الفيلم بنفس الرؤية كان سيرفضه.



وأوضح أنه لو أتيح له أن يقدم فيلم "الجوكر" سيقدمه في صورة إنسانية، مضيفا: "الجوكر المصري في تصوري أنه شاب نشأ في ظروف خاطئة حيث كان يحلم بمستقبل معين، وشاب مكافح، وله مبادىء يحققها بعد الصبر"، لافتا إلى أنه سيقدم صورة إيجابية.

