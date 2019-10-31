ميركل تصل إلى الهند للمشاركة في الملتقى الخامس بين البلدين

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين لإجراء مباحثات مع الجانب الهندي ضمن الملتقى الخامس للمباحثات الحكومية بين البلدين.

وقد استقبلت ميركل وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء جيتندرا سينغ في مطار أنديرا غاندي الدولي.

حيث يصحب ميركل في هذه اللقاءات عددا كبيرا من الوزراء، ليتم غدا الجمعة توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

وتتركز المباحثات على العلاقات الاقتصادية والتجارية وموضوعات التجديد والرقمنة وحماية المناخ والتنمية المستدامة وقضايا السياسة الخارجية والأمنية.

وتسعى المستشارة خلال زيارتها إلى الهند إلى تعميق التبادل التكنولوجي بين بلادها ونيودلهي.

أوضحت المستشارة ذلك في رسالتها المسجلة بالفيديو يوم السبت الماضي بجلاء، حيث قالت إن الزيارة ستتيح فرصة لمناقشة موضوعات منها "المدن الذكية والطاقات المتجددة والأشكال الجديدة للحركة داخل المدن".

تعد ألمانيا أكبر شريك تجاري للهند داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل أيضا: "نود أن نزيد من تثبيت علاقاتنا الثنائية، وأن نتعلم من الهند ونتيح كذلك موضعا لتطوراتنا التكنولوجية داخل الهند".