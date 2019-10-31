الحكومة الأردنية تنفي بيع المطار الرئيسي في المملكة





أعلنت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الخميس، نفيها لما ذكرته تقارير صحفية بشأن بيع المطار الرئيسي في المملكة، مؤكدة على أنها تتمتع بالسيادة الكاملة عليه.





وصرح أنمار الخصاونة، وزير النقل الأردني، في بيان صحفي، "الحكومة تمتلك حق السيادة الكاملة على مطار الملكة علياء الدولي، بما في ذلك موجوداته والأراضي والمباني ومباني المسافرين"، بحسب ما نقلت صحيفة "الغد" الأردنية.





هذا ووقعت الحكومة الأردنية اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، في العام 2007، مع "شركة مجموعة المطار الدولي" الائتلاف الفائز بالعطاء، حيث يُنفذ المشروع بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT)، ولمدة 25 عاما حيث تنتهي، في العام 2032، بحسب ما قال وزير النقل الأردني.





وأوضح الخصاونة، أن عوائد الاستثمار الموردة إلى خزينة الدولة في نهاية العام الماضي، نتيجة هذا الاستثمار بلغت 101 مليون دينار، فيما بلغ مجموع عوائد الاستثمار الموردة إلى خزينة الدولة ولغاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 790 مليون دينار، تضاف إليها حصة الحكومة من الضريبة الخاصة على تذاكر السفر، والتي يتم توريدها إلى وزارة المالية مباشرة.





وفي سياق متصل، نفت وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، بيع مطار الملكة علياء، وقالت: "لم يتم بيعه أبدا"، وذلك ردا على معلومات انتشرت حول إتمام تلك الصفقة، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.





وأوضحت وزيرة الإعلام الأردنية، أن الحكومة وقعت اتفاقية مع مجموعة المطار الدولي (تأسيس - إدارة - ونقل) لتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وإعادة تأهيل مرافقه وبناء مبنى جديد للمسافرين فيه، مشيرة إلى أن مدة الاتفاقية 25 عاما، تعود بعدها الملكية الكاملة للشركة، للحكومة.





وأكدت وزيرة الإعلام الأردنية، على أن مجموعة المطار الدولي استثمرت مليار دولار في هذا المشروع، مبينة أن 57% من دخل المشروع يعود لخزينة الدولة.



