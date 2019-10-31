Advertisements
Advertisements
Advertisements

عروض إضافية لفيلم "عندي صورة"..في سينما زاوية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:42 م
Advertisements
عندي صورة
عندي صورة
الفجر الفني
Advertisements
يستمر عرض الفيلم التسجيلي عندي صورة: الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم للمخرج محمد زيدان، في سينما زاوية، لثلاثة عروض إضافية أيام الخميس 31 أكتوبر الساعة 9 ونصف مساءً، السبت 2 نوفمبر الساعة 7 مساءً والاثنين 4 نوفمبر الساعة 7 مساءً، وكان عدد كبير من الجمهور والنقاد قد أشادوا بالفيلم الذي رفع لافتة كامل العدد في عروضه السابقة. 

كان العرض السابق للفيلم في زاوية قد أقيم يوم الثلاثاء الماضي، بحضور المخرج وبعض أفراد طاقم العمل في الفيلم ومجموعة كبيرة من الفنانين والنقاد، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة تفاعل فيها الحاضرين مع صُناع الفيلم.

فيلم عندي صورة :الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم، فاز بأربعة جوائز دولية وهي جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي حيث حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، كما نال جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طرابلس بلبنان، جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة  في المهرجان القومي للسينما، والجائزة الأولى لأفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات برنامج عروض منصة الشارقة للأفلام الذي نظمته مؤسسة الشارقة للأفلام.

وتدور أحداث الفيلم حول زیدان المخرج الشاب الذي يصنع فیلما وثائقیا بمساعدة كمال الحمصاني أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، عن مطاوع عویس أقدم كومبارس في تاریخ السینما المصریة والذي عمل في أكثر من ١٠٠٠ فیلم منذ أربعینیات القرن الماضي حتى الآن.

عندي صورة :الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم من تأليف وإخراج محمد زيدان ويشاركه البطولة كمال الحمصاني ومطاوع عويس، تصوير محمد الحديدي وموسيقى تصويرية مايكل فوزي، وتتولى MAD Solutions توزيعه في الوطن العربي.

عندي صورة 

تدور أحداث الفيلم حول الكومبارس مطاوع عويس أقدم كومبارس قي السينما المصرية الذي عمل في أكثر من مئة فيلم.

الفيلم تأليف وإخراج محمد زيدان، إنتاج قيج ليف ستوديو وأفلام روفرز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عندي صورة سينما زاوية

أخبار تهمك

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 5 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ 41 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. برشلونة يعثر على بديل سواريز

منذ 40 دقيقة

ksa stream ديربي جدة بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة السعودي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرحب بعودة معروف يوسف

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن كهربا والعودة للزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الفتح ضد الهلال بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ ساعة و 15 دقيقة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن الحقيقية.. هل يفعل باريس سان جيرمان ويقهر ريال مدريد ؟

منذ ساعة الا ربع

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:18 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

02:35 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

04:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status